Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTenisGrand Slams
ABONE OL

ABD Açık'ta Djokovic ve Osaka üçüncü tura yükseldi

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve tek kadınların 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka üçüncü tura kaldı

ABD Açık
AA

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının üçüncü gününde kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Sırp Novak Djokovic ile Büyük Britanyalı Kyle Edmund karşılaştı.

Djokovic, 3 saat 13 dakikada tamamlanan maçta Edmund'u 6-7, 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup ederek üçüncü tura yükseldi. Djokovic, üçüncü turda Alman Jan-Lennard Struff ile mücadele edecek.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, ABD'li Maxime Cressy'yi 2 saat 23 dakika süren mücadelede 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek tur atladı. Tsitsipas, üçüncü turda Hırvat Borna Coric ile karşılaşacak.

OSAKA ZORLANMADI

Günün öne çıkan diğer maçında tek kadınlarda şampiyonluğun favori isimlerinden Japon Naomi Osaka, İtalyan Camila Giorgi'ye karşı mücadele etti.

Turnuvayı 2018 yılında kazanan Osaka, bir saat 10 dakika sonunda 6-1 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-0 yenerek üst tura çıktı. Osaka, üçüncü turda Ukraynalı Marta Kostyuk ile karşılaşacak.

4. GÜN PROGRAMI

ABD Açık'ın dördüncü gün maçlarında, tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, Hindistanlı Sumit Nagal ile korta çıkacak. Rus tenisçi Daniil Medvedev, Avustralyalı Christopher O'Connell ile karşılaşacak. Turnuvaya özel davetiye ile katılan 2012 şampiyonu Büyük Britanyalı Andy Murray ise Kanadalı Felix Auger-Aliassime karşısında üçüncü tur vizesi arayacak.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin ile Kanadalı Leylah Fernandez, 3 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile Rus Margarita Gasparyan maça çıkacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Serena Williams, ABD Açık'ta 2. tura yükseldi
TENİSSerena Williams, 2. tura yükseldi
ABD Açık'ta Zverev ve Kvitova üçüncü turda
TENİSABD Açık'ta Zverev ve Kvitova 3. turda
ABD Açık'ta Kerber ve Martic üçüncü tura yükseldi
TENİSABD Açık'ta Kerber ve Martic 3. turda
İspanyol tenisçi Carla Suarez Navarro lenf kanserine yakalandı
TENİSCarla Suarez Navarro kansere yakalandı
Osaka, ABD Açık'ta zorlanmasına rağmen ikinci turda
TENİSOsaka zorlanmasına rağmen ikinci turda
ABD Açık sürprizlere her zamankinden fazla açık
TENİSABD Açık sürprizlere her zamankinden fazla açık
Osaka final maçından çekildi, Azarenka şampiyon oldu
TENİSOsaka çekildi, Azarenka şampiyon oldu
Western & Southern Açık'ta finalin adı Djokovic-Raonic
TENİSFinalin adı Djokovic-Raonic
Naomi Osaka, Western & Southern Açık'ta finale kaldı
TENİSNaomi Osaka finale kaldı
Naomi Osaka protestosunun ardından yarın maça çıkma kararı aldı
TENİSNaomi Osaka maça çıkma kararı aldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X