Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Grand Slams ABD Açık'ta Sinner, Anisimova ve Osaka yarı finalde - Tenis Haberleri

        ABD Açık'ta Sinner, Anisimova ve Osaka yarı finalde

        New York'ta düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde İtalyan Jannik Sinner ile tek kadınlarda Amerikalı Amanda Anisimova ve Japon Naomi Osaka yarı finale çıkan taraf oldular.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 10:41 Güncelleme: 04.09.2025 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinner, Anisimova ve Osaka yarı finalde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Jannik Sinner ile tek kadınlarda Amanda Anisimova ve Naomi Osaka yarı finale çıktı.

        New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde 1 numaralı seribaşı İtalyan raket Sinner ile 10 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti karşı karşıya geldi.

        ABD Açık'ta son şampiyon Sinner, rakibini 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

        Sinner, yarı finalde 25 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile karşılaşacak.

        REKLAM

        Diğer yarı final eşleşmesinde ise 7 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic ile dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz karşı karşıya gelecek.

        ANİSİMOVA VE OSAKA YARI FİNALDE

        Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, turnuvanın 2022 şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'i 6-4, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

        Swiatek ile Anisimova, en son 53 gün önce Wimbledon finalinde karşılaşmış ve ABD'li raket, Polonyalı rakibine karşı 6-0, 6-0'lık setlerle ağır bir yenilgi almıştı.

        Kariyerinde 2 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi Naomi Osaka (23 numaralı seribaşı) ise Çek rakibi Karolina Muchova'yı (11) 6-4, 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

        Anisimova, yarı finalde Osaka ile karşılaşacak. Diğer yarı final maçında ise 1 numaralı seribaşı Belaruslu raket Aryna Sabalenka ile 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Jessica Pegula karşı karşıya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Hande Erçel'e gönderme II
        Hande Erçel'e gönderme II
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Ağabey ile kardeşin kavgası cinayetle bitti!
        Ağabey ile kardeşin kavgası cinayetle bitti!
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"