ABD Açık'ta Sinner, Anisimova ve Osaka yarı finalde

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Jannik Sinner ile tek kadınlarda Amanda Anisimova ve Naomi Osaka yarı finale çıktı.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde 1 numaralı seribaşı İtalyan raket Sinner ile 10 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti karşı karşıya geldi.

ABD Açık'ta son şampiyon Sinner, rakibini 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Sinner, yarı finalde 25 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile karşılaşacak. Diğer yarı final eşleşmesinde ise 7 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic ile dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz karşı karşıya gelecek. ANİSİMOVA VE OSAKA YARI FİNALDE Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, turnuvanın 2022 şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'i 6-4, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Swiatek ile Anisimova, en son 53 gün önce Wimbledon finalinde karşılaşmış ve ABD'li raket, Polonyalı rakibine karşı 6-0, 6-0'lık setlerle ağır bir yenilgi almıştı. Kariyerinde 2 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi Naomi Osaka (23 numaralı seribaşı) ise Çek rakibi Karolina Muchova'yı (11) 6-4, 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek yarı finale çıktı.