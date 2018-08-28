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ABD Açık'ta sürprizler devam ediyor

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Halep, tek erkeklerde de 8 numaralı seribaşı Dimitrov, turnuvaya ilk turda veda etti. Erkeklerin son şampiyonu Nadal ve kadınların son şampiyonu Stephens 2. tura çıktı

28 Ağustos 2018 Salı, 11:30:20 | Güncelleme:

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın ilk gününde tek kadınların 1 numaralı seribaşı Simona Halep ve tek erkeklerin 8 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov elendi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada ilk gün maçları sona erdi.

Turnuva sürpriz bir sonuçla başladı. Kadınlar dünya sıralamasının 44. basamağındaki Kaia Kanepi, 2-0 (6-2, 6-4) yendiği 1 numaralı seribaşı Simona Halep'i ilk turda eledi. Halep böylece açık dönemde dünya klasmanının zirvesindeyken ABD Açık'a ilk turda veda eden ilk kadın tenisçi oldu.

Son şampiyon ve 3 numaralı seribaşı Sloane Stephens, dünya 80'incisi Evgeniya Rodina'yı 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 geçerek 2. tura yükseldi.

7 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 8 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 9 numaralı seribaşı Julia Görges ve ABD Açık'ta 6 şampiyonluğu bulunan 17 numaralı seribaşı Serena Williams da tur atladı.

WAWRİNKA DİMİTROV'U ELEDİ

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan ancak bu sezon yaşadığı sakatlıklar sonrası dünya sıralamasında 263'üncülüğe kadar gerileyen Stanislas Wawrinka, 8 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov'u turnuvanın dışına itti. Korttan 3-0 (6-3, 6-2, 7-5) galip ayrılan Wawrinka, 2. tura çıktı.

Tek erkeklerde son şampiyon ve 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, ilk turda karşılaştığı dünya 148 numarası David Ferrer'in 2. sette maçtan çekilmesiyle tur atladı.

3 numaralı seribaşı Juan Martin del Potro, 5 numaralı seribaşı Kevin Anderson, 9 numaralı seribaşı Dominic Thiem ve 2012 şampiyonu Andy Murray de yollarına devam etti.

FEDERER VE WOZNİACKİ KORTA ÇIKACAK

Wimbledon'da yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Roger Federer, Yoshihito Nishioka, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev ise Peter Polansky ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ile Samantha Stosur ve 4 numaralı seribaşı Angelique Kerber ile Margarita Gasparyan mücadele edecek.

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