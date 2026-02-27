ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'a olası saldırıların uzun savaşa dönüşme ihtimali olmadığını söyledi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran konusunda hem askeri hem diplomatik seçeneklerin hala masada olduğunu söyleyerek, olası saldırıların ardından ülkesinin Orta Doğu'da yıllarca sürecek ve sonu görünmeyen bir savaşın içine sürüklenmesine "ihtimal olmadığını" belirtti.

Vance, dün ABD ile İran heyetleri arasında Cenevre'de yapılan müzakerelerin ardından Washington Post gazetesine verdiği demeçte, İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran konusunda ne karar vereceğini bilmediğini" belirten Vance, olası seçenekler arasında hem askeri saldırılara hem de "diplomatik çözümlere" işaret etti.

Öte yandan, Vance, olası saldırının düzenlenmesinden sonraki süreci değerlendirerek "Orta Doğu'da yıllarca sürecek ve sonu görünmeyen bir savaşın içinde olacağımıza ihtimal yok." dedi.

Vance, "Geçmişteki hataları tekrarlamaktan kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama geçmişin derslerinden aşırı ders almaktan da kaçınmalıyız. Bir başkan, askeri bir çatışmayı eline yüzüne bulaştırdı diye bir daha askeri çatışmaya giremeyeceğimiz anlamına gelmez." diye konuştu.

Kendisini yabancı askeri müdahalelere şüpheyle bakan biri olarak gördüğünü ifade eden Vance, bu tanımlamanın Trump'a da uyacağını savundu.

Vance, "Sanırım hepimiz diplomatik seçeneği tercih ediyoruz. Ancak bu İranlıların ne yapacağına ve ne söyleyeceğine bağlı." ifadesini kullandı.