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ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan çekilmelerinin çok zor olduğunu ancak ülkede uzun süre kalma niyetlerinin olmadığını açıkladı.

ABD, 11 Eylül 2001 saldırılarına yanıt olarak Afganistan'ı işgal etti ve o zamandan beri ülkede askeri varlığını sürdürüyor. Geçen yıl, Trump yönetimi Taliban ile son birkaç bin Amerikan askerini 1 Mayıs'a kadar görevden alacak bir barış anlaşması imzaladı.

Öte yandan Biden, 2024 başkanlık seçimleri için yeniden yarışa girmeyi planladığını söyledi.

KUZEY KORE'YE GÖZ DAĞI

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Kore’nin “tansiyonu tırmandırması” halinde bunun “yanıtları” olacağı konusunda uyardı. Biden, eski Başkan Barack Obama'nın Kuzey Kore'nin en acil dış politika önceliği olduğu yönündeki uyarısına katıldığını söyledi.

Kuzey Kore, bu hafta ABD anakarasına doğrudan bir tehdit oluşturmayan dört kısa menzilli füze ateşledi. Japonya iki füzenin balistik füze olduğunu iddia etti.

"ÇİN KÜRESEL HAKİMİYET KURAMAYACAK"

Joe Biden ilk resmi basın toplantısında, Çin ile “çatışma” aramadıklarını açıkladı. Biden, Çin ile karşılaşma değil "sıkı rekabet" içinde olmak istediklerini ve başkanlığı döneminde Çin’in küresel bir hakimiyet kuramayacağını söyledi, "Çin’in 'dünyanın en zengin ve en güçlü ülkesi olma hırsı' benim gözetimim altında olmayacak. ABD ve müttefikleri Tayvan, Güney Çin Denizi ve diğer konularda sorumlu tutacak" ifadelerini kullandı.

"İŞSİZLİK AZALDI"

Yüzde 6'lık ekonomik büyüme hedefine ulaşacakları sözünü veren Biden, ayrıca ülkedeki işsizliğin de azaldığını ifade etti. Biden, "İşsizlik oranları ilk defa Kovid-19 salgını başlamadan önceki seviyelere düştü" dedi.