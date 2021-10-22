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Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'ın canlı yayındaki hareketi gündeme oturdu!
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ABD Başkanı Biden'ın canlı yayındaki hareketi gündeme oturdu!

ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı canlı yayında ayakta dururken iki elini yumruk yaparak durması sosyal medyanın gündemine oturdu.

SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'ın canlı yayındaki hareketi gündeme oturdu!
Biden'ın canlı yayındaki hareketi gündeme oturdu!
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AA / HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden, CNN'in düzenlediği forumda halkın ve sunucu Anderson Cooper'ın sorularını yanıtladı. Ancak Biden'ın açıklamalarındansa öne çıkan şey canlı yayında yaptığı el hareketi oldu.

Cooper Biden'a soru sorarken Biden iki elini yumruk yaparak öne doğru getirdi ve ellerini sürekli olarak sıkıp bıraktı. Sosyal medyada viral olan görüntülerde "Biden ne yapıyor?" şeklinde yorumlandı.

Ağırlıklı olarak iç politika ve ekonomi başlıklarının konuşulduğu forumda Biden, altyapı paketi konusunda kısa sürede Kongrenin anlaşmaya varmasını beklediğini kaydetti.

BENZİN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ İÇİN 2022'Yİ İŞARET ETTİ

Kendisi için bugüne kadar en zor yasa tasarısının silah düzenlemesi olduğunu anlatan Biden, sunucu Cooper'a dönerek, "Biliyorsun, 370 yıldır Senatodayım." ifadesini kullandı.

Cooper'ın "Tedarik zincirindeki sıkıntıları gidermek için Ulusal Muhafızları göreve çağırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Biden, "Evet kesinlikle, kesinlikle bunu yaparım. Tır şoförlerinin sayısını artıramazsak, bunu yapacağım." yanıtını verdi.

Biden, birçok ekonomi uzmanının aksine enflasyonun uzun süre artmaya devam edeceğini düşünmediğini belirterek, "Benzin fiyatlarında bu yıl düşüş beklenmiyor. 2022'de bunu bekleyebiliriz." dedi.

ÇİN'E TAYVAN MESAJI

Biden, Çin'in Tayvan'a girmesi durumunda ABD'nin Tayvan'ı savunup savunmayacağının sorulması üzerine ise "Tabii ki de savunacağız, bu konuda verilmiş sözümüz var." cevabını verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile sıklıkla görüştüğünü vurgulayan Biden, "Çin ile soğuk savaş peşinde değiliz." diye konuştu.

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