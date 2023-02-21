ABD Başkanı Biden'ın "çok gizli" Kiev ziyaretinin perde arkasında neler yaşandı?

Pazar sabahı 02.15'te Andrwes Üssü'nde olduklarını kaydeden Siddiqui, telefonlarının alındığını ve 24 saatten fazla bir süre, Kiev'deki ABD Büyükelçiliğine varana dek kendilerine teslim edilmediğini ifade etti. Siddiqui, Biden'ın uçağa bindiğini görmediklerini ancak 04.00 gibi yapılan bir duyuru ile kendisinin uçağa bindiği konusunda bilgilendirildiklerini kaydetti.