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ABD Başkanı Biden'ın "çok gizli" Kiev ziyaretinin perde arkasında neler yaşandı?

ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü öncesinde Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. Geziyi takip eden muhabirler, ziyaretin perde arkasını anlattı

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  • ABD Başkanı Biden'ın "çok gizli" Kiev ziyaretinin perde arkasında neler yaşandı?

    20 Şubat'ta, Rusya'yı da bilgilendirerek, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden Biden'ın gezisini takip eden Wall Street Journal (WSJ) Beyaz Saray muhabiri Sabrina Siddiqui, ziyaretin arka planını açıkladı.

     

     
  • ABD Başkanı Biden'ın "çok gizli" Kiev ziyaretinin perde arkasında neler yaşandı?

    Siddiqui ve Associated Press (AP) muhabiri Evan Vucci, Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield'in ofisinde, 17 Şubat Cuma günü, Beyaz Saray Muhabirler Derneği Başkanı Tamara Keith'in de bulunduğu "özel bir toplantıya" çağırıldı. Siddiqui, söz konusu toplantıda, Biden'ın Kiev'i ziyaret edeceği bilgisinin kendileriyle paylaşıldığını ve bu ziyareti takip edecek iki gazetecinin kendileri olacakları konusunda bilgilendirildiklerini aktardı.
  • ABD Başkanı Biden'ın "çok gizli" Kiev ziyaretinin perde arkasında neler yaşandı?

    GAZETECİLER GİZLİLİK YEMİNİ ETTİ

    Siddiqui, gezi hakkında gizlilik yemini ettiklerini belirterek, 19 Şubat Pazar sabah erken saatlerde Washington DC'deki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden ayrılış bilgilerini içeren "Golf turnuvası için varış kılavuzu" başlıklı bir e-postayı 18 Şubat Cumartesi günü 15.00 gibi aldıklarını bildirdi.

     

     
  • ABD Başkanı Biden'ın "çok gizli" Kiev ziyaretinin perde arkasında neler yaşandı?

    Pazar sabahı 02.15'te Andrwes Üssü'nde olduklarını kaydeden Siddiqui, telefonlarının alındığını ve 24 saatten fazla bir süre, Kiev'deki ABD Büyükelçiliğine varana dek kendilerine teslim edilmediğini ifade etti. Siddiqui, Biden'ın uçağa bindiğini görmediklerini ancak 04.00 gibi yapılan bir duyuru ile kendisinin uçağa bindiği konusunda bilgilendirildiklerini kaydetti.

     

     
  • ABD Başkanı Biden'ın "çok gizli" Kiev ziyaretinin perde arkasında neler yaşandı?

    Buna göre, Andrews Üssü'nden Washington saatiyle 04.15'te kalkan uçak, yedi saatlik bir uçuşun ardından yakıt ikmali için Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne 17.13'te indi. 1 saat 15 dakika burada bulunduklarını aktaran Siddique, bu sürede Biden'ı görmediklerini belirtti.

     

     
  • ABD Başkanı Biden'ın "çok gizli" Kiev ziyaretinin perde arkasında neler yaşandı?

    Yerel saatle 18.29'da yeniden havalanan uçak, Polonya'nın Ukrayna sınırına 90 kilometre mesafedeki Rzeszow-Jasionka Havaalanına pazar günü yerel saatle 19.57'de indi. Ardından 20.12'de bir saat süren bir kara yolu seyahati yaptıklarını belirten Siddiqui, Biden'ın konvoyunun 21.15 civarında Przemysl Glowny Tren İstasyonu'na ulaştığını kaydetti.

     

     
  • ABD Başkanı Biden'ın "çok gizli" Kiev ziyaretinin perde arkasında neler yaşandı?

    Siddiqui, "mültecileri Ukrayna'dan Polonya'ya getiren trenleri anımsatan" bir trene bindiklerini belirterek, trende yoğun güvenlik önlemleri alındığını kaydetti. Tren ile 21.37'de hareket ettiklerini bildiren Siddiqui, sınırı aşarak Ukrayna'ya 22.00 gibi geçtiklerini aktardı.

     

     
  • ABD Başkanı Biden'ın "çok gizli" Kiev ziyaretinin perde arkasında neler yaşandı?

    KİEV'E VARIŞ

    Gece hava karanlıkta yapılan yolculuk nedeniyle etrafta çok az şey gördüklerini ifade eden Siddiqui, Biden ile birlikte hareket eden Beyaz Saray ekibiyle bir temaslarının olmadığını, yol boyunca birkaç kez ek güvenlik önlemleri için durduklarını belirtti.

     

     
  • ABD Başkanı Biden'ın "çok gizli" Kiev ziyaretinin perde arkasında neler yaşandı?

    Siddiqui, yerel saatle 20 Şubat Pazartesi sabahı 08.00'de Kiev'deki Pasazhyrsky İstasyonu'na vardıklarını, Biden ve beraberindeki heyeti ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget A. Brink'in karşıladığını kaydetti. Siddiqui, 08.07'de Biden'ın trenden indiğinde, "Kiev'e dönmek güzel." dediğini aktardı.

     

     
  • ABD Başkanı Biden'ın "çok gizli" Kiev ziyaretinin perde arkasında neler yaşandı?

    Biden ve beraberindeki heyeti taşıyan, arazi araçları, minivanler ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, 08.18'de Ukrayna Devlet Başkanı'nın resmi konutu olan Marinskiy Sarayı'na hareket etti ve Biden burada Zelenskiy ile görüştü, ardından Aziz Michael Katedralini ziyaret etti ve Kiev'deki ABD Büyükelçiliğine uğradı. Siddiqui, Biden'ın Polonya'ya gitmek üzere aynı trenle Kiev'den yerel saatle 13.10'da ayrıldığını bildirdi.

     

     

     
  • ABD Başkanı Biden'ın "çok gizli" Kiev ziyaretinin perde arkasında neler yaşandı?

    Yaklaşık bir aydır gazetecilerin, Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümünde Biden'ın Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirip, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruları Başkan Biden ve Beyaz Saray ekibi, "böyle bir planın olmadığı" yanıtını veriyordu.

*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

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