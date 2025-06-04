ABD Başkanı Trump: Xi'yi severim ama anlaşması çok zor biri

ABD ve Çin arasındaki ilişkiler Trump döneminin ardından yükselen bir gerginliğin içinde devam ediyor.

Başkan Trump, Truth Social'daki bir paylaşımında "Çin Devlet Başkanı Xi'yi severim, her zaman sevdim ve her zaman seveceğim, ancak o ÇOK SERT VE ANLAŞMA YAPMASI SON DERECE ZOR" açıklamasını yaptı.

İki ülke arasında başlayan 'ticaret savaşı', daha sonra bir anlaşmaya dönüşmüş ancak Trump'ın geçtiğimiz haftaki açıklamasıyla süreç yeniden alevlenmişti.

Çin'in kendileriyle yaptığı ticaret anlaşmasını tamamen ihlal ettiğini savunan Trump, "Nazik adam olmak buraya kadarmış" açıklamasını yapmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de geçtiğimiz hafta, Çin'in Asya Pasifik'te statükoyu değiştirme niyetinde olduğunu belirtirken "Çin'in yarattığı tehdit gerçek" diye konuşmuştu.