        ABD Büyükelçiliği'nden Amerikan vatandaşlarına uyarı

        ABD Büyükelçiliği'nden Amerikan vatandaşlarına uyarı

        ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ABD vatandaşlarına uyarıda bulunuldu. Büyükelçilik açıklamasında, "İran, Irak ve Suriye sınırındaki bölgeler de dahil olmak üzere Türkiye'nin güneydoğusuna seyahatten kaçının" ifadeleri kullanıldı

        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 21:07
        ABD Büyükelçiliği'nden uyarı
        ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, İran'a gerçekleştirilen saldırılar sonrasında ABD vatandaşlarına uyarıda bulundu.

        Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        Bölgesel olaylar nedeniyle, ABD vatandaşlarına aşağıdaki tavsiyelerde bulunuyoruz:

        •İran, Irak ve Suriye sınırındaki bölgeler de dahil olmak üzere Türkiye'nin güneydoğusuna seyahatten kaçının.

        •Gösterilere karşı tetikte olun.

        •Seyahat acenteleriyle iletişime geçin - bölgesel askeri faaliyetler uçuşları aksatabilir.

        •Yerel medyayı takip edin ve yerel yetkilileri izleyin.

        Güvenliğiniz için:

        • Dikkat çekmemeye özen gösterin

        • Protestolardan ve kalabalık etkinliklerden uzak durun

        • ABD ile ilişkilendirilen veya Batılıların sıkça ziyaret ettiği yerlerde dikkatli olun.

        İran'ın Bahreyn'deki bir ABD üssünü füzeyle hedef aldığı belirtildi

        İran'ın Bahreyn'deki bir ABD üssünü füzeyle hedef aldığı belirtildi. (İHA)

