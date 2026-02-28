ABD Büyükelçiliği'nden Amerikan vatandaşlarına uyarı

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, İran'a gerçekleştirilen saldırılar sonrasında ABD vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bölgesel olaylar nedeniyle, ABD vatandaşlarına aşağıdaki tavsiyelerde bulunuyoruz:

Due to regional events, we advise U.S. citizens to:

•Avoid travel to southeastern Türkiye, including areas bordering Iran, Iraq, and Syria.

•Stay alert to demonstrations

•Check with travel providers - regional military activity may disrupt flights

•Monitor local media &… pic.twitter.com/AR180jYyhn — U.S. Embassy Türkiye (@USEmbTurkiye) February 28, 2026

•İran, Irak ve Suriye sınırındaki bölgeler de dahil olmak üzere Türkiye'nin güneydoğusuna seyahatten kaçının.

•Gösterilere karşı tetikte olun.

•Seyahat acenteleriyle iletişime geçin - bölgesel askeri faaliyetler uçuşları aksatabilir.

•Yerel medyayı takip edin ve yerel yetkilileri izleyin.

Güvenliğiniz için:

• Dikkat çekmemeye özen gösterin

• Protestolardan ve kalabalık etkinliklerden uzak durun

• ABD ile ilişkilendirilen veya Batılıların sıkça ziyaret ettiği yerlerde dikkatli olun.