ABD Büyükelçiliği'nden Amerikan vatandaşlarına uyarı
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ABD vatandaşlarına uyarıda bulunuldu. Büyükelçilik açıklamasında, "İran, Irak ve Suriye sınırındaki bölgeler de dahil olmak üzere Türkiye'nin güneydoğusuna seyahatten kaçının" ifadeleri kullanıldı
Giriş: 28.02.2026 - 21:07
ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, İran'a gerçekleştirilen saldırılar sonrasında ABD vatandaşlarına uyarıda bulundu.
Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bölgesel olaylar nedeniyle, ABD vatandaşlarına aşağıdaki tavsiyelerde bulunuyoruz:
•İran, Irak ve Suriye sınırındaki bölgeler de dahil olmak üzere Türkiye'nin güneydoğusuna seyahatten kaçının.
•Gösterilere karşı tetikte olun.
•Seyahat acenteleriyle iletişime geçin - bölgesel askeri faaliyetler uçuşları aksatabilir.
•Yerel medyayı takip edin ve yerel yetkilileri izleyin.
Güvenliğiniz için:
• Dikkat çekmemeye özen gösterin
• Protestolardan ve kalabalık etkinliklerden uzak durun
• ABD ile ilişkilendirilen veya Batılıların sıkça ziyaret ettiği yerlerde dikkatli olun.
