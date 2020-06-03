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ABD, Çinli havayolu şirketlerinin uçuşlarını askıya alacak

ABD, 16 Haziran'dan itibaren Çinli havayolu şirketlerinin ülkeye uçuşunu askıya alıyor. Karar Çin'in, bu yılın başında uçuşların kesilmesine neden olan Covid-19 salgınının ardından ABD'li hava yolu şirketlerinin faaliyetlerini genişletmesine izin vermemesine karşı tepki olarak alındı

son dakika
HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Haziran'dan itibaren dört Çinli havayolu şirketinin ülkeye uçuşunu askıya aldı. Kararın Çin’in ABD ile gerçekleştirdiği ticaret görüşmelerinin önünü tıkadığı, ABD'li hava yolu şirketlerinin Çin'deki faaliyetlerini genişletmesine izin vermediği gerekçesiyle alındığı iddia edildi.

4 ŞİRKETİ KAPSIYOR

Söz konusu bildiri ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Uygulamanın Air China, China Eastern Airlines Corp, China Southern Airlines Co. ve Hainan Airlines Holding Co. şirketlerini kapsayacağı belirtiliyor.

ABD Yönetimi 31 Ocak'ta son 14 günde Çin'de bulunan kişilerin ülkeye girmesini yasaklamış ancak uçuşlara kısıtlama getirmemişti. ABD’li havayolu şirketleri Şubat ayında Çin’e yapılan seferlerini gönüllü olarak askıya almıştı ancak Çin’deki havayolu firmaları ABD’ye uçuşlarını devam ettiriyordu. ABD'li Delta ve United havayolları da Çin'e kargo taşıyor.

22 MAYIS'TA UYARMIŞTI

Trump yönetimi 22 Mayıs'ta Çin yönetimini ABD'li havayollarının faaliyetlerine devam etmesini imkansız hale getirmekle suçlamıştı. Trump dört Çinli havayolundan uçuş takvimlerini istemişti. Çinli havayolu şirketleri haftada bir tarifeli sefere karşılık birkaç charter uçuşu yapıyor. Bu uçuşlar özellikle Çinli öğrenciler tarafından tercih ediliyor.

İLİŞKİLER KORONAVİRÜSLE GERİLDİ

İki ülke arasındaki ilişkiler koronavirüs pandemisi nedeniyle gerilmişti. ABD Başkanı Donald Trump yeni tip koronavirüsü (Covid-19) 'Çin virüsü' olarak tanımlamıştı. Trump, ABD-Çin ticaret anlaşması konusunda ''Şimdi Çin'e saygı duymak konusunda bir şeye heyecanlanmıyorum'' dedi.

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