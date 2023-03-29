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ABD'de ateşli silahlar 2023'ün ilk çeyreğinde 10 binden fazla can aldı

ABD'de silahlı saldırı olaylarını arşivleyen Gun Violance Archive, yılbaşından bu yana ülkede meydana gelen silahlı saldırılarda 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

ABD'de ateşli silahlar 2023'ün ilk çeyreğinde 10 binden fazla can aldı
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AA

ABD'de, ateşli silahların kullanıldığı çeşitli saldırılar sonucu yaşanan can kaybı, henüz 2023 yılın ilk çeyreği tamamlanmadan 10 bini geçti.

Ülkedeki silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Gun Violance Archive (GVA), yılbaşından bu yana silahlı şiddet olayları yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısını 10 bin 2 olarak paylaştı.

Foto: AP
Foto: AP

GVA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre yıl içinde intiharlarda kullanılan ateşli silahlarla 5 bin 742 kişinin öldüğü, cinayet kastı ve kaza ile kullanılan ateşli silahlarla 4 bin 260 kişinin öldüğü, 7 bin 519 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Aynı olaylarda 0-11 yaşlarında 59 ve 12-17 yaş aralığında 345 çocuğun ateşli silahların kullanımı sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

"KONGRE'YE HAREKETE GEÇMESİ İÇİN YALVARMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY YAPAMAM"

Foto: AP
Foto: AP

ABD Başkanı Joe Biden, Nashville'de 3'ü çocuk 6 kişinin hayatına mal olan okul saldırısının ardından, saldırı silahlarının satışını yasaklayacak mevzuat eksikliğinin sorumlusu olarak Amerikan Kongresi'ni işaret etti.

Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarının silah reformuyla ilgili soruları üzerine Biden, "Kongre'ye harekete geçmesi için yalvarmaktan başka bir şey yapamam. Bununla ilgili Kongre harekete geçmeli." şeklinde konuştu.

Başkan Biden, Amerikan halkının çoğunluğunun saldırı silahlarına sahip olmanın tuhaf olduğunu düşündüğünü, kendisine verilen yürütme yetkisinin "tüm kapsamını" silahlı şiddetle mücadele için daha önce kullandığını ifade etti.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Foto: AA
Foto: AA

Öte yandan, Tennessee'deki okul saldırısı üzerine, Başkan Joe Biden'ın talimatıyla ülkedeki tüm kamu binaları ve tesislerinde bayraklar yarıya indirildi.

Başkent Washington'da da, Beyaz Saray başta olmak üzere, Kongre binası ve Washington Anıtı'ndaki bayrakların da yarıya indirildiği görüldü.

Ayrıca kamu binalarıyla birlikte, ABD'deki tüm askeri garnizonlarda ve donanma gemilerinde bayraklar 31 Mart gün batımına kadar yarıda kalacak.

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan The Covenant adlı özel Hristiyan okulunda düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Metro Nashville Polis Departmanı, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirmişti. Polis, saldırganın kendisinin de aynı okuldan mezun olan 28 yaşındaki Audrey Elizabeth Hale isimli bir kadın olduğu bilgisini paylaşmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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