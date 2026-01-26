ABD'de federal hükümet kısmi kapanmayla karşı karşıya

ABD'de hükümetin yeniden kapanabileceğine yönelik endişeler artarken Kongre'de bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklar bu ihtimali gündeme taşıdı.

Geçen yıl bütçe yetersizliği nedeniyle tarihin en uzun hükümet kapanmasının yaşandığı ABD'de, Ocak 2026 itibarıyla federal hükümetin yeniden kapanma ihtimali gündeme geldi.

Cumartesi günü ABD'nin Minneapolis kentinde bir federal ajanın bir kişiyi vurarak öldürmesinin ardından Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) yönelik tepkiler arttı.

Olayın ardından Kongre'deki Demokrat grupların üyeleri arasında İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) finansmanına ilişkin süregelen endişeler yeniden alevlendi. Bu doğrultuda Demokratların, söz konusu bakanlığın bütçesine onay vermeyeceğine yönelik açıklamaları, ABD'de federal hükümetin kısmi bir kapanmaya doğru ilerleyebileceğine işaret etti.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, bu hafta gündeme gelecek bütçe tasarıları arasında yer alan ve İç Güvenlik Bakanlığına yönelik finansmanı içeren tasarıya oy vermeyeceklerini bildirdi.

Bu durum, ABD’de federal hükümetin 30 Ocak Cuma gece yarısı itibarıyla kısmi olarak kapanma riskini artırdı.

Bu arada Minnesota merkezli şirketlerin 60’tan fazla üst yöneticisi, eyalet, yerel ve federal yetkililer arasında "gerginliğin derhal azaltılması" çağrısında bulundu.

Target ve Best Buy’ın da aralarında bulunduğu şirketlerin kaleme aldığı mektupta, "Dünkü trajik haberlerin ardından, gerginliğin derhal azaltılması ve eyalet, yerel ve federal yetkililerin birlikte çalışması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Temsilciler Meclisinin bütçe tasarılarını daha önce kabul ettiği hatırlatılırken kabul edilen tasarıların Senato tarafından da onaylanması gerektiği vurgulandı.

Yalnızca Temsilciler Meclisi’nin kabulü yeterli olmuyor. Senato’nun onay vermemesi veya süreci geciktirmesi halinde ilgili harcama kalemleri için fonlama yapılamıyor. Bu durumun da kısmi ya da tam hükümet kapanmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.

REKLAM

Temsilciler Meclisi bütçe tasarılarını kabul etmişti

Bu gelişmelerden önce ABD Temsilciler Meclisi, Savunma, Çalışma, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Eğitim, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim ile İç Güvenlik bakanlıklarına finansman sağlayacak bütçe tasarılarını geçen hafta kabul etmişti.