        ABD'de işsizlik geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de işsizlik geriledi

        ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e geriledi.

        Giriş: 11.02.2026 - 17:04 Güncelleme: 11.02.2026 - 17:04
        ABD'de işsizlik geriledi
        Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tarım dışı istihdam Ocak ayında 130 binle tahminlerin oldukça üzerinde arttı.

        Bloomberg HT'deki habere göre önceki 2 ayın istihdam verisi 17 bin aşağı yönlü revize edildi. Saatlik kazançlar da beklentilerin üzerinde, yüzde 0,4 artış gösterdi. Ayrıca imalat sektöründeki istihdam da Ocak ayında 5 bin kişilik bir artışla pozitife döndü.

