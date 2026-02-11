ABD'de işsizlik geriledi
ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e geriledi.
Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tarım dışı istihdam Ocak ayında 130 binle tahminlerin oldukça üzerinde arttı.
Bloomberg HT'deki habere göre önceki 2 ayın istihdam verisi 17 bin aşağı yönlü revize edildi. Saatlik kazançlar da beklentilerin üzerinde, yüzde 0,4 artış gösterdi. Ayrıca imalat sektöründeki istihdam da Ocak ayında 5 bin kişilik bir artışla pozitife döndü.
