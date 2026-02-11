ABD'de işsizlik geriledi

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tarım dışı istihdam Ocak ayında 130 binle tahminlerin oldukça üzerinde arttı.

Bloomberg HT'deki habere göre önceki 2 ayın istihdam verisi 17 bin aşağı yönlü revize edildi. Saatlik kazançlar da beklentilerin üzerinde, yüzde 0,4 artış gösterdi. Ayrıca imalat sektöründeki istihdam da Ocak ayında 5 bin kişilik bir artışla pozitife döndü.