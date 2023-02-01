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ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı

ABD'de özel sektör istihdamı, Ocak'ta 106 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti. Ülkedeki özel sektör istihdamının 178 bin artması öngörülüyordu

ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı
AA

ABD'de ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı ocak ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ocak ayında 106 bin kişilik artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin altında kalan özel sektör istihdamının 178 bin artması öngörülüyordu.

Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden özel sektör istihdamı, geçen yıl aralık ayında 253 bin kişi artmıştı.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 75 bin kişi azalırken, orta ölçekli işletmelerde 64 bin kişi ve büyük ölçekli işletmelerde 128 bin kişi arttı.

Söz konusu dönemde hizmet sektöründe 109 bin kişilik istihdam artışı gerçekleşirken, üretim sektöründeki istihdam 3 bin kişi azaldı.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, ocak ayında yıllık ücret ise yüzde 7,3 yükseldi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ocak ayında hava durumuna bağlı aksamaların istihdam üzerindeki etkisinin görüldüğünü belirtti.

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