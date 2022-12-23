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ABD'de "tarihi" kar fırtınası alarmı: 100 milyondan fazla kişi etkilenecek, ölümcül etkilerinden korkuluyor!

ABD'de yetkililer, nesilde bir kez görülebilecek kar fırtınasına hazırlıklı olunması gerektiği yönünde uyarıda bulunmuştu. Dondurucu soğuklar doğu eyaletlerine doğru ilerlerken, 100 milyondan fazla insanın on yıllardır görülmemiş kış şartlarıyla karşı karşıya kalmasına bekleniyor. Uzmanlar soğuğun ölümcül etkisinden endişeli

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AA / HABERTURK.COM
  • ABD'de "tarihi" kar fırtınası alarmı: 100 milyondan fazla kişi etkilenecek, ölümcül etkilerinden korkuluyor!

    Noel tatiline hazırlanan ABD'de ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmasının ardından ABD'nin doğu eyaletlerinden dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.

     
  • ABD'de "tarihi" kar fırtınası alarmı: 100 milyondan fazla kişi etkilenecek, ölümcül etkilerinden korkuluyor!

    Ulusal Hava Durumu İdaresinden (NOAA) yapılan açıklamada, kuzey kutbundan gelerek ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde etkisini gösteren dondurucu rüzgarların ABD'nin doğusuna doğru etkisini gösterdiği belirtilerek alınacak önlemler konusunda uyarıda bulunuldu.

     

     
  • ABD'de "tarihi" kar fırtınası alarmı: 100 milyondan fazla kişi etkilenecek, ölümcül etkilerinden korkuluyor!

    Açıklamada, ABD genelinde 100 milyondan fazla insanın on yıllardır görülmemiş kış şartlarıyla karşı karşıya kalmasının ve Noel tatili için hafta sonu yoğunlaşacak seyahatlerde kaos yaşanmasının beklendiği vurgulandı.

     

     
  • ABD'de "tarihi" kar fırtınası alarmı: 100 milyondan fazla kişi etkilenecek, ölümcül etkilerinden korkuluyor!

    Öte yandan, saatte 80 kilometreyi aşan sert rüzgarların etkisiyle Chicago'da yoğun kar yağışı bekleyen meteorologlar fırtınanın yarına kadar, hızla güçlenen bir "bomba siklonuna" dönüşebileceği tahminini paylaştı.

     

     
  • ABD'de "tarihi" kar fırtınası alarmı: 100 milyondan fazla kişi etkilenecek, ölümcül etkilerinden korkuluyor!

    Arktik hava kütlesinin, ABD'nin en sıcak bölgelerinden Teksas'ın Meksika sınırına kadar ineceği, ülkenin en güneşli eyaleti Florida'nın da son 30 yılın en soğuk Noel'ini yaşayabileceği tahmin ediliyor.

     

     
  • ABD'de "tarihi" kar fırtınası alarmı: 100 milyondan fazla kişi etkilenecek, ölümcül etkilerinden korkuluyor!

    Arktik hava kütlesi ve güçlü rüzgarların "bomba siklonu"yla birleşince ölümcül olmasından endişe ediliyor.
  • ABD'de "tarihi" kar fırtınası alarmı: 100 milyondan fazla kişi etkilenecek, ölümcül etkilerinden korkuluyor!

    Dondurucu soğukların en çok etkili olacağı eyaletlerden Kentucky, Georgia, Oklahoma ve Kuzey Carolina'da olağanüstü hal ilan edilirken bu sayının ileriki günlerde artacağı ihtimali üzerinde duruluyor.

     

     
  • ABD'de "tarihi" kar fırtınası alarmı: 100 milyondan fazla kişi etkilenecek, ölümcül etkilerinden korkuluyor!

    Diğer yandan bu süreçte, ülke genelinde 8 bin uçuş iptal edildi, 3 bine yakın uçuş ertelendi.
  • ABD'de "tarihi" kar fırtınası alarmı: 100 milyondan fazla kişi etkilenecek, ölümcül etkilerinden korkuluyor!
  • ABD'de "tarihi" kar fırtınası alarmı: 100 milyondan fazla kişi etkilenecek, ölümcül etkilerinden korkuluyor!
  • ABD'de "tarihi" kar fırtınası alarmı: 100 milyondan fazla kişi etkilenecek, ölümcül etkilerinden korkuluyor!
  • ABD'de "tarihi" kar fırtınası alarmı: 100 milyondan fazla kişi etkilenecek, ölümcül etkilerinden korkuluyor!
  • ABD'de "tarihi" kar fırtınası alarmı: 100 milyondan fazla kişi etkilenecek, ölümcül etkilerinden korkuluyor!
  • ABD'de "tarihi" kar fırtınası alarmı: 100 milyondan fazla kişi etkilenecek, ölümcül etkilerinden korkuluyor!
  • ABD'de "tarihi" kar fırtınası alarmı: 100 milyondan fazla kişi etkilenecek, ölümcül etkilerinden korkuluyor!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

 

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