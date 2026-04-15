ABD'de tren raydan çıktı: Kimyasal sızıntı alarmı
ABD'nin New Jersey eyaletinde 13 vagonu raydan çıkan yük treninden kimyasal sızıntı meydana geldi. Çevredeki tüm yolları kapatan yetkililer, sızıntıyı kontrol altına almak için çalışma başlattı
Giriş: 15 Nisan 2026 - 07:01
ABD'nin New Jersey eyaletindeki North Bergen'de meydana gelen tren kazasında, bir yük treninin 13 vagonu raydan çıktı.
Tonnelle Bulvarı yakınlarında gerçekleşen kazada, vagonlardan en az birinden kimyasal madde sızması üzerine bölgeye tehlikeli madde (Hazmat) ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, kaza nedeniyle Route 3 otoyolu ve çevre yollar trafiğe kapatılırken, yetkililer sızıntıyı kontrol altına almak için çalışma başlattı.
