ABD DEAŞ'lı mahkumları Irak'a nakledecek
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeydoğusunda tutulan DEAŞ'lı mahkumların, Irak'a nakledilmeye başladığını duyurdu.
Giriş: 21.01.2026 - 19:24 Güncelleme: 21.01.2026 - 19:36
ilk etapta, 150 DEAŞ'lı mahkumun Irak'a naklinin başladığı belirtildi.
Sürecin sonunda, yaklaşık 7 bin DEAŞ'lı mahkumun nakledilmesi öngörülüyor.
