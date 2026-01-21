Habertürk
Habertürk
        ABD DEAŞ'lı mahkumları Irak'a nakledecek | Dış Haberler

        ABD DEAŞ'lı mahkumları Irak'a nakledecek

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeydoğusunda tutulan DEAŞ'lı mahkumların, Irak'a nakledilmeye başladığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 19:24 Güncelleme: 21.01.2026 - 19:36
        ABD DEAŞ'lı mahkumları Irak'a nakledecek
        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeydoğusunda tutulan DEAŞ'lı mahkumların, Irak'a nakledilmeye başladıklarını duyurdu.

        ilk etapta, 150 DEAŞ'lı mahkumun Irak'a naklinin başladığı belirtildi.

        Sürecin sonunda, yaklaşık 7 bin DEAŞ'lı mahkumun nakledilmesi öngörülüyor.

