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HaberlerDünyaHalk Bankası davasında son dakika gelişmesi: Karar... - Haberler
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ABD'deki Halk Bankası temyiz duruşmasında mahkeme tarafların argümanlarını dinledi

Halk Bankası'nın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında ABD'de yargılanamayacağı gerekçesiyle temyiz mahkemesine yaptığı başvurunun ardından, üç hakimden oluşan heyet, tarafların argümanlarını dinledi.

Halk Bankası davasında son dakika gelişmesi: Karar... - Haberler
ABD'deki Halk Bankası temyiz duruşmasında karar yok
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AA

ABD'de New York İkinci Bölge Mahkemesi'ndeki Halk Bankası'nın temyiz davasında, tarafların sözlü savunmalarını yaptığı duruşma görüldü.

Halk Bankası avukatları, bu davanın ''emsalsiz'' olduğunu ve ABD tarihinde savcılığın ilk kez yabancı bir devlete karşı dava açtığını ancak bankanın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında yargılanamayacağını savundu.

Bunun üzerine heyet başkanı Hakim Jose Cabranes, Halk Bankası avukatlarına bankanın ticari bir bank olup olmadığı, banka çalışanlarının diplomatik dokunulmazlıklarının bulunup bulunmadığı ve devlet görevlisi sayılıp sayılmadığı yönünde sorular yöneltti.

Savcılık ise ''Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"nın ceza davalarını kapsamadığını savundu ve Halk Bankası'nı isim vermeden İran'ı kastederek, ''ABD'nin en büyük düşmanlarından biri adına 1 milyar dolar kara para aklamaya çalışmakla'' suçladı.

Heyet Başkanı Hakim Cabranes, savcılığa ise Türk hükümetinin banka çalışanlarına diplomatik dokunulmazlık sağlayıp sağmadığı sorusunu yöneltti.

Savcılık ise bunun üzerine eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığını, Atilla'nın diplomatik dokunulmazlık talebinin olmadığını ve Türk hükümetinin de bu yönde başvurusu bulunmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti duruşma sonunda karar açıklamadı.

Halk Bankası'nın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında ABD'de yargılanıp yargılanamayacağına daha sonra karar verilecek.

Temyiz mahkemesinin Halk Bankası'nı haklı bulması durumunda dava düşecek, banka aleyhine karar vermesi durumunda ise federal mahkemede davanın görülmesine başlanacak.

Halkbank'a savcılar tarafından "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği" suçlaması yöneltiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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