Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemABD'dengelen heyet Sabiha Gökçen'deki uçak enkazında 3 saat inceleme yaptı!

ABD'den heyet geldi uçak enkazında inceleme başladı!

Amerika'dan gelen heyet, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak, kaza yapan uçakta inceleme yaptı. Enkazda 3 saat inceleme yapan, aralarında Boeing teknik ekibinin de yer aldığı 11 kişilik heyet, daha sonra buradan ayrıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı
DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası enkazın bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.

Uçağın enkazında inceleme yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden 11 kişilik bir ekip sabah saatlerinde buraya geldi. Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer aldığı heyettekiler enkaz alanında incelemelerde bulundu.

Uçağa da giren heyettekilerden bazılarının fotoğraf çektikleri görüldü.

Üç saatlik incelemenin ardından heyettekiler buradan ayrıldı.

Enkazın incelemelerin ardından kaldırılması bekleniyor.


 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan zam açıklaması
GÜNDEMİmamoğlu'ndan zam açıklaması
Son dakika eşini yumrukladı! Eşini darbeden kocaya 3 bin TL para cezası!
GÜNDEMEşe yumruğun cezası 3 bin TL!
Son dakika: Deprem yardımı ne kadar toplandı, binalar ne zaman bitecek
GÜNDEMNe kadar yardım toplandı, konutlar ne zaman bitecek?
SON DAKİKA DEPREM ÇİZGİSİ! Elazığ'da fayın kırılma anı deprem çizgisi oluşturdu!
GÜNDEMElazığ'da depremin gölde bıraktığı iz!
Otelde şok cinayet! 'O an babam, şeytan gibi bir şeydi'
GÜNDEMOtelde şok cinayet! 'O an babam, şeytan gibi bir ...
16 yıl hapis yattı! 4'üncü cinayeti bakın neden işlemiş!
GÜNDEM4'üncü cinayeti bakın neden işlemiş!
SON DAKİKA KAR! Turist kafilesini taşıyordu! Kara saplandı!
GÜNDEMTurist kafilesini taşıyordu! Kara saplandı!
Son dakika! Van Çatak'ta çığ düştü!
GÜNDEMVan'da çığ düştü! Bu kez korkulan olmadı
İdlib açıklaması: Yeni bir saldırı durumunda
GÜNDEMİdlib açıklaması: Yeni bir saldırı durumunda...
Milyonluk vurgun! Belediye çalışanının ilk işi bakın ne olmuş!
GÜNDEMMilyonluk vurgun! Belediye çalışanının ilk işi bakın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X