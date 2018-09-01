Açıklamada, "ABD vatandaşlarının tutuklanması ve uzun süre gözaltı riski nedeniyle Kuzey Kore'ye seyahat etmeyin." ifadesi kullanıldı.

Bireylerin, bakanlıktan alınan "özel bir onay" olmadan, Kuzey Kore ya da Kuzey Kore üzerinden seyahat etmek için ABD pasaportu kullanamayacağının vurgulandığı açıklamada, özel onayın çok sınırlı durumlarda verildiğine işaret edildi.

Paylaşılan mesajda, ABD hükümetinin, diplomatik veya konsolosluk ilişkileri olmadığı için Kuzey Kore'deki ABD vatandaşlarına acil durumlarda hizmet sağlayamadığı vurgulandı.

Bakanlığın duyurusunda dikkat çeken asıl detay ise uyarılara rağmen 'özel onay olarak' Kore'ye gidecekler içindi.

Kuzey Kore'ye gitmeden önce vasiyet hazırlanması konusunda tavsiye veren bakanlık, "Bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklarınız, mal varlığınız ve cenaze istekleriniz konusunda planlama yapın" ifadelerini kullandı.

İsveç'in, acil durumlarda sınırlı hizmet sunduğu Kuzey Kore'de ABD adına bazı hizmetleri verdiği ancak Kuzey Kore hükümetinin, İsveçli yetkililerin tutuklu ABD vatandaşlarına erişimini geciktirdiği veya reddettiği hatırlatıldı.

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