Suriye'de Esad rejimine yakınlığı ile bilinen almasdarnews sitesinin haberine göre, askeri yardım konvoyu Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü SDG'nin denetimindeki Haseke kentinde terör örgütü mensuplarına teslim edildi.

200'den fazla Amerikan kamyonun silah, askeri ekipman ve cephaneyle dolu olduğu aktarıldı. Konvoyun Haseke vilayetine hem Irak sınır muhafızları hem de SDG'liler tarafından kontrol edilen Irak-Suriye sınırındaki Simalkah Geçidi'nden giriş yaptığı yazıldı.

Esad rejimi ve destekçilerinin 20 Haziran'da Suriye'nin güneyine Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmasının ardından 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Suriye'nin güneyindeki bölgelerde kalıcı bir ateşkes anlaşmasına varmıştı.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından, Dera il merkezi ve doğu kırsalındaki askeri muhalifler ellerindeki ağır silahları teslim etmiş, böylece bölgedeki askeri grupların elinde sadece hafif silahları kalmıştı.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu.

Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. Ardından ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.