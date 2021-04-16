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ABD, Doğu Afrika ülkesi Uganda’da 14 Ocak tarihinde yapılan genel seçimleri baltalamakla sorumlu tutulan ve suç ortağı olduğunu inanılan kişilere vize kısıtlaması getirdi.

Twitter'dan duyurduğu açıklamasında ''Bugünden itibaren, Uganda'da demokrasiyi baltalamakla uğraşanlara vize kısıtlamaları getiriyoruz'' ifadelerine yer verdi.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 16, 2021

NE OLMUŞTU?

Uganda'da 2021'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinde 500 kişi hayatını kaybetmiş, seçimi Yoweri Kaguta Museveni kazanmıştı. Seçimlerde Museveni'nin rakibi sahne adı Bobi Wine olan Robert Kyagulanyiydi. Hükümet, sosyal medya platformu Facebook'un seçimlere müdahale ettiğini bunun Museveni'yi destekleyen hesapları askıya almasıyla ilişkili olduğunu bildirmişti. Seçim sonuçlandıktan sonra ABD Uganda Büyükelçisi'nin seçimi kaybeden Bobi Wine'ı ziyaret etmesi de suçlamaları güçlendirdi.