Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, İsrail savaş uçaklarının sınırdaki 3 noktayı bombalaması üzerine bunun "savaş ilanı" olduğunu söylemişti. Michel Aoun, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını çiğnediğine dikkat çekerek, "egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve toprak bütünlüğümüzü savunma hakkına sahibiz" dedi.

Bölgede tansiyonun yükselmesi üzerine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Mike Pence, İsrail'in nefsi müdafaasında yanında olacaklarını açıkladı. Pence sosyal medyada üzerinden yaptığı açıklamada, "Başbakan Netanyahu ile harika bir görüşme yaptık. ABD, İsrail'in kendisini yakın tehditlere karşı koruma hakkını tam olarak destekliyor. Başkan Trump'ın yönetiminde ABD her daim İsrail'in yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: SAKİN OL

İsrail savaş uçaklarının Lübnan sınırında bir noktayı ve başkent Beyrut'ta iki noktayı hedef alması üzerine Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'i agresif eylemleri nedeniyle uyarmıştı. Hizbullah lideri Nasrallah'ın İsrail'i açıkça tehdit etmesi üzerine açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, karşı tarafı sükunete davet etti. Netanyahu açıklamasında, "Nasrallah'ın ne dediğini duydum. Nasrallah'a sakinleşmesini öneririm. Nasrallah, İsrail'in kendisini nasıl savunacağını ve düşmanlarından nasıl öç alacağını iyi biliyor" dedi.

Nasrallah, İsrail'in hava saldırısı nedeniyle, "İsrail ordusuna bu geceden itibaren sınırda uyanık durmalarını söylüyorum. Bir, iki, üç, dört, gün bizi bekleyin" demişti.

NE OLMUŞTU?

Beyrut'un güney banliyösünde 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan resmi ajansı dün de ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevzilerin gece saatlerinde üç hava saldırısıyla vurulduğunu duyurmuştu.

İsrail ile Hizbullah örgütü arasında 2006'da Lübnan toprakları ve İsrail'in kuzeyinde çıkan çatışma Lübnan'da büyük bir yıkıma yol açmıştı. "Temmuz Savaşı" olarak bilinen ve 33 gün süren savaş, BMGK'nin 1701 sayılı kararı ile son bulmuştu.