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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'e gitti

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'e gitti

        ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Blinken'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüşmesi bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:38 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:38
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        ABD Dışişleri Bakanı Kiev'de
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        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gittiği bildirildi.

        Amerikan basınının haberine göre, Bakan Blinken Kiev'e vardı.

        Blinken'ın burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesi bekleniyor.

        ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Amerikan basınına verdiği demeçte, Blinken'ın ziyareti esnasında Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla yeni yardım açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

        Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev'e 4'üncü ziyaretini gerçekleştiren Blinken'ın burada 2 gün geçireceği bildirildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Kiev
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