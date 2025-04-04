ABD Dışişleri Bakanı: Rusya barış konusunda ciddi değilse pozisyonumuzu yeniden değerlendireceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere gittiği Brüksel'de açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Savaşı'nın bitirmek için sürdürülen müzâkerelere dâir değerlendirmede bulunan Rubio, Rusya'nın savaşı bitirme konusunda ciddi olup olmadığının yakın zamanda belli olacağını ifade etti.

Rubio "Yakında gerçek barışla devam etmek konusunda ciddi olup olmadıklarını ya da bunun bir oyalama taktiği olup olmadığını öğreneceğiz." derken, eğer ortada bir oyalama taktiği varsa ABD Başkanı Trump'ın bununla ilgilenmediğini belirtti.

Trump'ın 'görüşme üstüne görüşme tuzağına' düşmeyeceğini dile getiren ABD'li bakan, Rusya barış konusunda ciddi değilse mevcut pozisyonlarını yeniden değerlendirmeleri gerekeceğini söyledi.

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EKONOMİ HAKKINDA KONUŞTU

Marco Rubio diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konan yeni dış ticaret politikasının sonuçlarına da değindi.

Son günlerde piyasalarda yaşanan sorunları işaret eden Rubio "Ekonomiler değil piyasalar çöküyor." şeklinde konuştu.