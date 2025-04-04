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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı: Rusya barış konusunda ciddi değilse pozisyonumuzu yeniden değerlendireceğiz | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı: Rusya barış konusunda ciddi değilse pozisyonumuzu yeniden değerlendireceğiz

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın savaşı bitirme konusunda ciddi olup olmadığının yakında belli olacağını dile getiren Rubio "Eğer ciddi değillerse pozisyonumuzu yeniden değerlendirmemiz gerekecek." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.04.2025 - 18:36 Güncelleme: 04.04.2025 - 18:48
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        ABD'den Rusya açıklamaları
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        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere gittiği Brüksel'de açıklamalarda bulundu.

        Ukrayna Savaşı'nın bitirmek için sürdürülen müzâkerelere dâir değerlendirmede bulunan Rubio, Rusya'nın savaşı bitirme konusunda ciddi olup olmadığının yakın zamanda belli olacağını ifade etti.

        Rubio "Yakında gerçek barışla devam etmek konusunda ciddi olup olmadıklarını ya da bunun bir oyalama taktiği olup olmadığını öğreneceğiz." derken, eğer ortada bir oyalama taktiği varsa ABD Başkanı Trump'ın bununla ilgilenmediğini belirtti.

        Trump'ın 'görüşme üstüne görüşme tuzağına' düşmeyeceğini dile getiren ABD'li bakan, Rusya barış konusunda ciddi değilse mevcut pozisyonlarını yeniden değerlendirmeleri gerekeceğini söyledi.

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        EKONOMİ HAKKINDA KONUŞTU

        Marco Rubio diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konan yeni dış ticaret politikasının sonuçlarına da değindi.

        Son günlerde piyasalarda yaşanan sorunları işaret eden Rubio "Ekonomiler değil piyasalar çöküyor." şeklinde konuştu.

        ABD PİYASALARINDA SON DURUM

        New York borsası, ABD'nin tarifelerinin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği endişeleriyle haftanın son işlem gününe sert düşüşle başladı.

        Açılışta Dow Jones endeksi 1000 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 2,45 azalarak 39.551,47 puana geriledi.

        S&P 500 endeksi yüzde 2,48 azalışla 5.262,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,86 kayıpla 16.077,44 puana indi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta açıkladığı karşılıklı tarifelerin ardından sert satış dalgasına maruz kalan pay piyasaları, misilleme açıklamaları sonrasında haftanın son işlem gününe de negatif seyirle başladı.

        Trump, piyasaların tarifelere tepkisine dair, "Bence her şey çok iyi gidiyor. Piyasalar patlayacak, borsa patlayacak." dedi.

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