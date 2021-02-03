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ABD Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerden endişe duyduklarını ve 'cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınadıklarını' söyledi.

ABD Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!
HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen gösteriler ve öğrencilerin gözaltına alınması ve tutuklanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Öğrencilerin ve göstericilerin gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz" diyen Price, "Cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde yapılan gösteriler sırasında gözaltına alınan 51 kişinin emniyetteki işlemleri bugün tamamlanmış, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmiş, gözaltına alınan 51 kişiden 30'u tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

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