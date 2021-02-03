Boğaziçi olaylarında 30 tutuklama talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Boğaziçi Üniversitesi eylemcilerinden 30’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde yapılan izinsiz gösteriler sırasında gözaltına alınan 51 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan 51 kişiden 30'u tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi eylemcilerinden 30’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Boğaziçi olaylarında 30 tutuklama talebi
0:00 / 0:00
İHA

Boğaziçi Üniversitesi önündeki protesto gösterilerinde yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 51 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Şüphelilerin nöbetçi savcılıktaki işlemleri sürerken adliye önünde bir grup toplanarak sloganlar atarak öğrencilerin serbest bırakılmalarını talep etti.

Nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerden 30’u tutuklama, 12’si ev hapsi, 9’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bilindiği gibi İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Melih Bulu'nun atanması sonrası başlayan protestolarda gözaltına alınanlar hakkında açıklama yapmıştı.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Boğaziçi Üniversitesinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan yasadışı gösterilerde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla gözaltına alınan ve dün yapılan savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen; (E.D.A),(A.D.A),(M.H),(U.B.Ç),(V.Ç.A),(H.Y),(H.S),(G.T),(R.D),(R.Ö) ve (A.Ö) isimli şahıslar hakkında, çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol (Ev Hapsi) tedbiri uygulanmıştır.


02 Şubat 2021 Salı günü çeşitli grup ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarından Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanma çağırıları yaptıkları ve akşam saatlerinde bir grup göstericinin toplandığı tespit edilmiştir.

Meydanda toplananlara; salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması çalışmalarına olumsuz tesir edebilecek her türlü toplanmanın, Kadıköy Kaymakamlığınca yasaklandığı bildirilerek dağılmaları istenmiştir.

"ÇEVREYE ZARAR VERDİKLERİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Yapılan tüm uyarılara rağmen; alandan ayrılmayan ve güvenlik güçlerimize mukavemette bulunan şahıslara müdahale edilmiş, Rıhtım Meydanı’ndan çeşitli cadde ve sokaklara dağılan göstericilerin, bu sırada emniyet araçları ve çevreye zarar verdikleri tespit edilmiştir.

Kadıköy ilçemizde düzenlenen yasadışı toplanmada yakalanan 94 şüphelinin 29’u hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltı işlemi uygulanırken, 65 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır.

Bu eyleme katılmak üzere Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerimizde toplanan ve yapılan bütün uyarılara karşı direnerek mukavemette bulunan 11 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltına alınmış ve haklarında idari yaptırım kararı uygulanarak serbest bırakılmıştır.

Gözaltında bulunan 29 şüphelinin işlemleri devam etmektedir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, DSÖ'nün pandemi sürecinde acizlik gösterdiğini söyledi
GÜNDEMKurtulmuş'tan DSÖ'ye eleştiri
Artvin’de bir kişi valizindeki tarihi eserlerle yakalandı
GÜNDEMValizden tarihi hazine çıktı!
Kafeler ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? - 15 Şubat'ta Kafeler açılacak mı?
GÜNDEMKafeler ne zaman açılacak?
Son dakika: Kovaladıkları kişiyi silahla vurdular! - Haberler
GÜNDEMKovaladıkları kişiyi silahla vurdular!
2021 YKS başvuru tarihi: YKS sınavı ne zaman?
GÜNDEMYKS başvuruları başlıyor!
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı
GÜNDEMBeklenen oldu! Turuncu alarm verilmişti
Son dakika: Sel sularıyla dolan yolda mahsur kaldılar! - Haberler
GÜNDEMSel sularıyla dolan yolda mahsur kaldılar!
SON DAKİKA: Meteoroloji'den fırtına ve çığ uyarısı! Hava durumu
GÜNDEMMeteoroloji'den fırtına ve çığ uyarısı
65 yaş üstü aşılama ne zaman, hangi tarihte başlayacak? - 65 yaş üzeri için aşı tarihi...
GÜNDEM65 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?
Son dakika: Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı! - Haberler
GÜNDEMŞanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı!