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Boğaziçi olaylarında 30 tutuklama talebi 0:00 / 0:00

İHA

Boğaziçi Üniversitesi önündeki protesto gösterilerinde yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 51 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Şüphelilerin nöbetçi savcılıktaki işlemleri sürerken adliye önünde bir grup toplanarak sloganlar atarak öğrencilerin serbest bırakılmalarını talep etti.

Nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerden 30’u tutuklama, 12’si ev hapsi, 9’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bilindiği gibi İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Melih Bulu'nun atanması sonrası başlayan protestolarda gözaltına alınanlar hakkında açıklama yapmıştı.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:



"Boğaziçi Üniversitesinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan yasadışı gösterilerde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla gözaltına alınan ve dün yapılan savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen; (E.D.A),(A.D.A),(M.H),(U.B.Ç),(V.Ç.A),(H.Y),(H.S),(G.T),(R.D),(R.Ö) ve (A.Ö) isimli şahıslar hakkında, çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol (Ev Hapsi) tedbiri uygulanmıştır.



02 Şubat 2021 Salı günü çeşitli grup ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarından Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanma çağırıları yaptıkları ve akşam saatlerinde bir grup göstericinin toplandığı tespit edilmiştir.

Meydanda toplananlara; salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması çalışmalarına olumsuz tesir edebilecek her türlü toplanmanın, Kadıköy Kaymakamlığınca yasaklandığı bildirilerek dağılmaları istenmiştir.

"ÇEVREYE ZARAR VERDİKLERİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Yapılan tüm uyarılara rağmen; alandan ayrılmayan ve güvenlik güçlerimize mukavemette bulunan şahıslara müdahale edilmiş, Rıhtım Meydanı’ndan çeşitli cadde ve sokaklara dağılan göstericilerin, bu sırada emniyet araçları ve çevreye zarar verdikleri tespit edilmiştir.

Kadıköy ilçemizde düzenlenen yasadışı toplanmada yakalanan 94 şüphelinin 29’u hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltı işlemi uygulanırken, 65 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır.

Bu eyleme katılmak üzere Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerimizde toplanan ve yapılan bütün uyarılara karşı direnerek mukavemette bulunan 11 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltına alınmış ve haklarında idari yaptırım kararı uygulanarak serbest bırakılmıştır.

Gözaltında bulunan 29 şüphelinin işlemleri devam etmektedir."