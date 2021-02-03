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Siyasette Boğaziçi polemiği

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması sonrası başlayan protestolar devam ederken, siyasetçiler de açıklamalarını sürdürdü. AK Partili Bülent Turan, "Siyasi tartışma konusu olmasından rahatsızız" derken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise "Gençlerimize ve ailelerinin yanındayız" ifadelerini kullandı. İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise "Dikkatli olmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulunuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü ise "Aşağı Bak" sözlerinin kullanıldığı iddiaları üzerine bir videoyla yalanladı

Siyasette Boğaziçi polemiği - Haber
Siyasette Boğaziçi polemiği
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası üniversitede başlayan protestolar devam ediyor. Siyasetçiler ise olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile İYİ Parti Başkanlık Divanı Boğaziçi'nde yaşanan olaylar hakkında değerlendirmeler yaptı.

AK PARTİLİ TURAN: SİYASİ TARTIŞMA KONUSU OLMASINDAN RAHATSIZIZ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin bir soru üzerine Boğaziçi Üniversitesi gibi kıymetli bir kurumun bu tür tartışmalarla hatırlanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Üniversite rektörünün yasal mevzuata uygun olarak atandığını vurgulayan Turan, bu tartışmaların bitmesini arzuladıklarını belirtti. Turan, öğrenci ve akademisyeniyle üniversitenin büyük bir motivasyonla akademik çalışmalarını sürdürmesini istediklerini vurguladı. Bu tartışmalardan mutlu olmadıklarını söyleyen Turan, şöyle devam etti:

"Biz üniversitelerin siyaset yapmasından rahatsız değiliz, bunun önünü açtık. Ama üniversitelerin terörle iltisakından, toplumu rencide edecek yaklaşımlarından Kabe gibi hepimizin baş tacı olan mekanların siyasi tartışmaların konusu olmasından büyük rahatsızlık duyuyoruz."

Turan, polisin öğrencilere müdahale sırasında bilinçli olarak ve provokasyon amaçlı yalan haberler yapıldığını ifade ederek elindeki görüntüyü basın mensuplarına izletti. Basında yer alan ve polislerin itham edildiği sözlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Kulağımız duyuyor, gözümüz görüyor ama provokatör bir basın anlayışı bu konunun tam tersini veriyor. Sonra CHP'nin il başkanı başta olmak üzere provokatör siyaset anlayışı bu yalan haberi gerçekmiş gibi yayıyor ve buna da inanan büyük kitle oluşuyor. Bunun hiç kimseye faydası yoktur. Bu konularda herkesi daha hassas davranmaya davet ediyorum."

KILIÇDAROĞLU: GENÇLERİMİZ VE AİLELERİYLE BİRLİKTEYİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Üniversitelerini, liyakati ve adaleti savundukları için gençlerin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez... Rektör Melih Bulu görevinden ayrılıp bu çirkin duruma son vermelidir. Haksızlığa boyun eğmeyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleriyle #AslaAşağıBakmayacağız diyen gençlerimizle ve aileleriyle beraberiz" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÖZTRAK: BU FİLMİ DAHA ÖNCE GÖRDÜK

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları da "Önce milletin kutsalları üzerinden bir provokasyon yapıldı. Arkasından saray şürekası resmi bir nefret dilini ve linç söylemini kullanmaya başladı. Burada da provokasyon devam etti. Son olarak dün 12 Eylül darbe dönemini aratmayacak şekilde polis Boğaziçi Üniversitesi'ne girdi. Biz bu filmi daha önce defalarca gördük, bu filmin bu millete hiçbir hayrı yoktur. Bu filmin bir kere daha çevrilmesine Cumhuriyet Halk Partisi olarak razı değiliz, izin vermeyeceğiz" şeklinde değerlendirdi.

İYİ PARTİ: DİKKATLİ OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, gözaltıların da olduğu Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin, "Gençlerimizi, demokratik haklarına gölge düşürebilecek tuzaklara, emniyet güçlerimizi de bu demokratik eylemi, farklı hesapların peşindeki odakların kucağına itebilecek tavırlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

EMNİYET'TEN O VİDEO İÇİN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesinde dün yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddialarını paylaştığı videoyla yalanladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün "Türk Polis Teşkilatı" isimli resmi Twitter hesabından yayınlanan videolu mesajda, "Yalandan bir slogan, Aşağı bak-YALAN. Aşağıdan-DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için Türk polisi daima hazır." ifadeleri yer aldı.

MANSUR YAVAŞ'TAN ÇAĞRI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Melih Bulu'ya istifa çağrısında bulunarak, "Sizi gerek üniversitede huzuru sağlamak gerekse ülkemizde kutuplaşmayı önlemek adına, makamınızdan istifaya davet ediyorum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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