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Piyasaların gözü ABD enflasyon verilerinde! 2023 Mart ayı ABD enflasyon oranı açıklanıyor...

ABD Mart ayı enflasyon verilerine ilişkin artık heyecan dorukta. Ekonomi dünyasında seyri etkileyecek olan ve oldukça merak edilen ABD 2023 Mart ayı enflasyon verilerine dair bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

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  • ABD enflasyon rakamları açıklandı mı? 2023 Mart ayı ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

    ABD'de gözler 2023 Mart ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Türkiye'deki enflasyon rakamlarının 3 Nisan günü duyurulmasının ardından piyasada ABD enflasyon verileri için geri sayım başlamıştı. İşte, şimdiden merakla beklenen ABD Mart ayı enflasyonu ile ilgili bilgiler...
  • ABD enflasyon rakamları açıklandı mı? 2023 Mart ayı ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

    ABD 2023 MART ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2023 Mart ayı ABD enflasyon oranlarının 12 Nisan Çarşamba günü saat 15:30'da açıklanması bekleniyor. 
  • ABD enflasyon rakamları açıklandı mı? 2023 Mart ayı ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

    ABD ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ NASIL OLMUŞTU?

    ABD şubat ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentilere paralel olarak yıllık bazda yüzde 6 olarak gerçekleşti. 
  • ABD enflasyon rakamları açıklandı mı? 2023 Mart ayı ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

    Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 5,5, aylık bazda 0,5 oldu. Aylık enflasyon ise yüzde 0,5 oldu.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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