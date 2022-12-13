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ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verileri için nefesler tutulmuş durumda. Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Yatırımcılar Kasım ayı ABD enflasyon verisinin ne zaman ve saat kaçta açıklanacağını sorguluyorlar. İşte 2022 Kasım ABD enflasyon oranı beklentisi...

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  • ABD enflasyon verisi ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2022 Kasım ayı ABD enflasyon beklentisi ne yönde?

    ABD enflasyon verileri için geri sayım başladı. Piyasaları etkileyecek ABD enflasyon verileri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Fed toplantısı öncesi gözler ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildi. İşte ABD enflasyon verisi beklentisi ile ilgili detaylar...
  • ABD enflasyon verisi ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2022 Kasım ayı ABD enflasyon beklentisi ne yönde?

    ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Kasım ayı ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ABD enflasyon verileri bugün saat 16.30'da açıklanacak.
  • ABD enflasyon verisi ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2022 Kasım ayı ABD enflasyon beklentisi ne yönde?

    KASIM AYI ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerilemesi bekleniyor.

    Ülkede aylık enflasyonun da kasımda yüzde 0,3 olması tahmin ediliyor. Almanya'da ise öncü verilere göre kasımda 0,4 puanlık azalışla yüzde 10'a gerileyen yıllık enflasyon rakamlarında bir revize beklenmiyor.
  • ABD enflasyon verisi ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2022 Kasım ayı ABD enflasyon beklentisi ne yönde?

    Analistler, ABD'de enflasyonda düşüş eğiliminin sürmesinin Fed'in sıkı para politikalarının etkisini gösterdiğine dair umutları artıracağını belirterek, iki ay önce zirvesini gören çekirdek enflasyona dair gelişmelerin daha fazla önem taşıdığını söyledi.

    TÜFE'nin, geçen hafta sürpriz bir şekilde yükselen üretici fiyatlarını takip etmesi durumunda yarınki Fed toplantısına ilişkin belirsizliklerin artabileceğine de işaret eden analistler, bu durumda yüzde 23 ile düşük ihtimal verilse de hala masada olan 75 baz puanlık faiz artırım beklentilerinin güçleneceğini söyledi.

    Kritik veri öncesi dün New York Fed tarafından yayımlanan anket sonuçları, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisinin yüzde 5,2'ye gerilediğini ortaya koydu.
  • ABD enflasyon verisi ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2022 Kasım ayı ABD enflasyon beklentisi ne yönde?

    EKİM AYINDA ENFLASYON NE OLDU?

    Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de TÜFE ekim ayında aylık bazda yüzde 7,7 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

    Çekirdek TÜFE yüzde 0,5'lik beklentiye karşın yüzde 0,3 arttı.

    Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyordu.

    Verinin ardından dolar endeksi sert düşüşle 109,61 seviyesine geriledi.

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