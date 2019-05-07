ABD Green Card başvuru sonuçları açıklanmasının ardından binlerce kişi green card başvuru sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Amerika hayali kuran binlerce kişi ABD'de yaşama, yerleşme ve çalışma hakkı için her sene bir defa gerçekleştirilen DV Lottery (Diversity Visa Program) çekilişine katıldı. Peki, 2019 green card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Green Card başvuru sonuçları sorgulama işlemi.

ABD GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI 2019

DV 2020 (2019 yılı) sonuçlarını www.dvlottery.state.gov adresinden confirmation numaranız ile kontrol edebileceksiniz.

Green Card çekiliş sonuçlarını ABD hükümetin göçmenlik resmi sitesi ( www.dvlottery.state.gov ) dışında başka hiçbir web sitesinden kontrol edilemez.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI 2019

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Green Card başvuru sonuçlarını öğrenmek için aşağıda bulunan aşamaları kontrol etmenizde fayda var. İşte adım adım green card başvuru sorgulama işlemleri...

1. http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.

2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli “Continue” linkine tıklayın.

3. Yeni bir sayfa açılacak. Bu sayfada sizden; 2019 ile başlayan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.

4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.) 6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)

7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.

8. Submit Linkine tıklayın.

GREEN CARD BAŞVURUSUNDA BULUNAN VATANDAŞLARIN DİKKATİNE!

Çekiliş sonuçlarının ABD Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları dahil hiçbir kurum tarafından duyurusu yapılmamaktadır. ABD Göçmenlik Dairesi(Kentucky Consular Center) başvuru sahiplerine hiçbir şekilde ne mektup, ne e-posta ne de başka bir yolla bildirim yapmamaktadır. O yüzden ABD Hükümeti'nden gelmiş gibi gönderilen dolandırıcılık e-postalarına itibar etmeyiniz.