ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, kene tükürüğünün neden olduğu bir et alerjisinin giderek yaygınlaştığını açıkladı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, kene tükürüğünün neden olduğu bir et alerjisinin giderek yaygınlaştığını açıkladı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, kene tükürüğünün neden olduğu bir et alerjisinin giderek yaygınlaştığını açıkladı ABD'de yaklaşık 450 bin Amerikalının Alfa-gal sendromundan etkilendiği belirtildi. bu alerjiden etkilendiği tahmin ediliyor. Sendrom, kene ısırığıyla enfekte bir kişi sığır eti, domuz eti, geyik eti veya diğer memeli hayvan etlerini yediğinde veya süt, jelatin veya diğer memeli hayvan ürünlerini yuttuğunda ortaya çıkıyor

ABD'de 2010 yılından bu yana 100 binden fazla kişi, kene ısırığının tetiklediği Alfa-gal sendromu nedeniyle kırmızı ete alerjik hale geldi. Dün yayınlanan bir hükümet raporuna göre, sağlık yetkilileri çok daha fazla kişinin bu sorunu yaşadığına ve bundan haberdar olmadığına inanıyor.

Yayınlanan bir başka rapora göre, yaklaşık 450 bin Amerikalının bu alerjiden etkilendiği tahmin ediliyor.

EN YAYGIN 10'UNCU GIDA ALERJİSİ OLDU

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan her iki makalenin de yazarlarından olan Kuzey Carolina Üniversitesi araştırmacısı Dr. Scott Commins, bunun ABD'de en yaygın 10. gıda alerjisi olduğunu söyledi.

Sağlık yetkilileri, teyit edilmiş herhangi bir ölüm vakasından haberdar olmadıklarını kaydederek, ancak alerjisi olan kişilerin bu durumu şaşırtıcı ve korkutucu olarak tanımladıklarını açıkladı.

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Bernadine Heller-Greenman adlı bir hasta, "Bunu hiçbir yiyecekle ilişkilendirmedim çünkü yedikten saatler sonra ortaya çıktı" dedi.

MEMELİ HAYVAN ÜRÜNLERİ TÜKETİLDİĞİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Alfa-gal sendromu olarak adlandırılan reaksiyon, enfekte bir kişi sığır eti, domuz eti, geyik eti veya diğer memeli hayvan etlerini yediğinde veya süt, jelatin veya diğer memeli hayvan ürünlerini yuttuğunda ortaya çıkıyor.

Buna bir mikrobun değil, memelilerin etinde ve kene tükürüğünde bulunan alfa-gal adlı bir şekerin neden olduğu belirtildi. Şeker deri yoluyla vücuda girdiğinde bir bağışıklık tepkisini tetikliyor ve ciddi bir alerjik reaksiyona yol açabiliyor.

VAKA SAYISI 13 BİNDEN 19 BİNE YÜKSELDİ

Bilim insanları, alfa-gal şekeri içeren fare hücrelerinde yapılan bir kanser ilacını alan hastalarda reaksiyonlar görmüşlerdi. Ancak 2011 yılında araştırmacılar ilk kez kene ısırıkları yoluyla da yayılabileceğini bildirdi.

Perşembe günü yayınlanan çalışmalardan biri, alfa-gal antikorlarını arayan ABD'deki ana ticari laboratuvardan alınan 2017-2022 test sonuçlarını inceledi. Test sonucu pozitif çıkan kişi sayısının 2017'de yaklaşık 13 binden 2022'de 19 bine yükseldiği belirtildi.

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Uzmanlar, yalnız yıldız kenelerinin yayılma alanının genişlemesi, daha fazla insanın kenelerle temas etmesi veya daha fazla doktorun bunu öğrenip test istemesi gibi çeşitli nedenlerle vakaların artmış olabileceğini söyledi.

ALFA-GAL SENDROMU BELİRTİLERİ

Sendromlu kişilerde kurdeşen, bulantı, kusma, ishal, şiddetli mide ağrısı, nefes almada zorluk, baş dönmesi ve dudak, boğaz, dil veya göz kapaklarında şişme gibi semptomlar görülebiliyor. Yemekten hemen sonra ortaya çıkan diğer bazı gıda alerjilerinin aksine, bu reaksiyonlar saatler sonra ortaya çıkıyor. Bazı hastalarda ise sadece mide semptomları görülüyor.

Amerikan Gastroenteroloji Derneği, açıklanamayan ishal, mide bulantısı ve karın ağrısı olan kişilerin sendrom için test edilmesi gerektiğini söylüyor.

Doktorlar alerjisi olan kişilere diyetlerini değiştirmelerini, epinefrin taşımalarını ve kene ısırıklarından kaçınmalarını tavsiye ediyor.