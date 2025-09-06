Habertürk
Habertürk
        ABD Hazine Bakanı'ndan Fed için inceleme çağırısı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Hazine Bakanı'ndan Fed için inceleme çağırısı

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, para politikası, düzenleme, iletişim, personel ve araştırma alanlarını da kapsayacak şekilde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dürüst, bağımsız ve tarafsız bir incelemeye tabi tutulması gerektiğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 10:09 Güncelleme: 06.09.2025 - 10:09
        ABD'de Fed için inceleme çağırısı
        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, The Wall Street Journal için kaleme aldığı yazıda, Fed'e yönelik eleştiriler yöneltti.

        Merkez bankasının dar yasal yetkisinden saparak kendi bağımsızlığını riske attığını savunan Bessent, Fed'in yeni işleyiş modelinin fiilen bir "fonksiyon kazanımı" para politikası deneyi olduğunu belirtti.

        Bessent, "Standart dışı politikaların aşırı kullanımı, görev alanının genişlemesi ve kurumsal şişkinlik merkez bankasının bağımsızlığını tehdit ediyor. Fed rotasını değiştirmeli." ifadelerini kullandı.

        Standart araç setinin belirsiz teorik temellerle yönetilmesinin çok karmaşık hale geldiğini öne süren Bessent, dar bir yetki alanına yönelik basit ve ölçülebilir araçların, daha iyi sonuçlar elde etmek ve zaman içinde merkez bankasının bağımsızlığını korumak için en net yol olduğunu aktardı.

        Bessent, Fed'in enflasyon hedefini yerine getirmeyerek sınıfsal ve kuşaklar arası eşitsizliklerin artmasına zemin hazırladığını kaydetti.

        İleriye dönük olarak Fed'in ekonomide yol açtığı bozulmaları azaltması gerektiğini aktaran Bessent, parasal genişleme gibi olağan dışı politikaların yalnızca gerçek acil durumlarda, federal hükümetin geri kalanıyla koordineli şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.

        Bessent, "Para politikası, düzenleme, iletişim, personel ve araştırma dahil olmak üzere tüm kurumun dürüst, bağımsız ve tarafsız bir incelemesi yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD'nin kısa ve orta vadeli ekonomik zorlukların yanı sıra kendi bağımsızlığını tehlikeye atan merkez bankasının uzun vadeli sonuçlarıyla da karşı karşıya olduğuna işaret eden Bessent, "Fed, geleceğini ve ABD ekonomisinin istikrarını korumak için yalnızca maksimum istihdam, fiyat istikrarı ve ılımlı uzun vadeli faiz oranlarını sağlama görevlerine odaklanan bağımsız bir kurum olarak güvenilirliğini yeniden tesis etmeli." ifadelerini kullandı.

