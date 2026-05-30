        Haberler Dünya ABD Hazine Bakanı: Yaptırımlar yavaş kalkacak | Dış Haberler

        ABD Hazine Bakanı: Yaptırımlar yavaş kalkacak

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a yönelik yaptırımlar ve İran limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılmasına ilişkin bir soruya cevabında "Kaldırılacak herhangi bir yaptırım yavaş bir şekilde kaldırılacak" dedi. Bessent ayrıca, ABD'nin İran bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koyduğunu açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 00:23 Güncelleme:
        "Yaptırımlar yavaş kalkacak"

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent katıldığı Reagan Ulusal Ekonomi Forumu’nda ABD-İran arasındaki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bessent, İran’a yönelik yaptırımların ve İran limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılmasına ilişkin bir soruyu cevapladı.

        Bessent, İran’a uygulanan yaptırımların geri çekilmesinin kademeli bir şekilde gerçekleşeceğini kaydetti. Bessent, söz konusu ablukanın kaldırılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Kaldırılacak herhangi bir yaptırım yavaş bir şekilde kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

        Bessent ayrıca, ABD’nin Başkan Donald Trump öncülüğünde İran’a karşı başlattığı ekonomik kampanya kapsamında İran ile bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koyulduğunu açıkladı.

        ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada, İran limanlarına yönelik ABD ablukasının kaldırılmasına yönelik planlara ilişkin "Kaldırılacak olan deniz ablukamız nedeniyle boğazda mahsur kalan gemiler artık ‘evlerine dönme' sürecine başlayabilir" ifadelerini kullanmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

