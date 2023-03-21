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ABD Hazine Bakanı Yellen: "Bankacılık sistemi istikrar kazandı"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bankacılık sistemindeki durumun "istikrar kazandığını" belirterek, attıkları adımların başka bankaların iflas riskini azalttığını ifade etti

ABD Hazine Bakanı Yellen:
AA

ABD Hazine Bakanlığı, Yellen'ın Amerikan Bankacılar Birliği'nin zirvesinde yapacağı konuşmanın metninin paylaştı.

Yaklaşık iki hafta önce iki bankada bankacılık sistemi ve ekonomi üzerinde daha geniş önemli etkileri olabilecek sorunlar olduğunu öğrendiklerini belirten Yellen, durumun hızlı bir müdahale gerektirdiğini, federal hükümetin ABD bankacılık sistemine halkın güvenini güçlendirmek ve Amerikan ekonomisini korumak için "kararlı ve güçlü" adımlar attığını aktardı.

Yellen, hükümetin son eylemlerinin mevduat sahiplerinin tasarruflarının ve bankacılık sisteminin güvende kalmasını sağlamak için gerekli adımları atma konusundaki kararlılığını gösterdiğini kaydetti.

İlk olarak Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank kararlarında tüm mevduat sahiplerini korumak için ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ile birlikte çalıştıklarını anımsatan Yellen, "Attığımız adımlar, belirli bankalara veya banka sınıflarına yardım etmeye odaklanmadı. ABD bankacılık sistemini daha geniş kapsamda korumak için müdahalemiz gerekliydi. Daha küçük kurumlar, yayılma riski oluşturan mevduat çıkışlarına uğrarsa, benzer eylemler gerekebilir." ifadesini kullandı.

Yellen, "Eylemlerimizin, Mevduat Sigorta Fonu'nu zarara uğratabilecek, başka bankanın iflas riskini azalttığına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci olarak bankacılık sistemine ek likidite sağlamak için yeni bir program duyurduklarını anımsatan Yellen, Fed'in yeni borç tesisi olan Banka Vadeli Finansman Programı'nın bankaların tüm mevduat sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için tasarlandığını aktardı.

ABD'DE BANKACILIK SİSTEMİ SAĞLAM

Yellen, "Durum istikrar kazanıyor ve ABD bankacılık sistemi sağlam kalmaya devam ediyor. Fed tesisi ve iskonto penceresi kredileri, bankacılık sistemine likidite sağlamayı amaçlandığı şekilde gerçekleştiriyor. Bölgesel bankalardan toplu mevduat çıkışları istikrar kazandı." ifadesini kullandı.

Aralarında büyük ve bazı bölgesel bankaların da bulunduğu 11 bankanın geçen hafta First Republic Bank'a 30 milyar dolarlık mevduat sağladığına işaret eden Yellen, "Bu destek bankacılık sistemimize bir güvenoyu niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.

Yellen, dinamik ve çeşitliliğe sahip bankacılık sisteminin Amerikan ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, büyük bankalar kadar küçük ve orta ölçekli bankaların ülke ekonomisinde önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Bu bankaların bankacılık sektöründeki rekabeti artırdıklarını ve genellikle yatırım yaptıkları topluluklarla ilgili özel bilgi ve uzmanlığa sahip olduklarını aktaran Yellen, "Hazine, canlı topluluğumuzun ve bölgesel bankacılık kurumlarımızın süregelen sağlığını ve rekabet edebilirliğini sağlamaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

Yellen, güvenli ve sağlam bir bankacılık sisteminin Amerikan ekonomisinin sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, tamamen işlerini yapmaya odaklandıklarını ve ihtiyatlı olmaya devam edeceklerini bildirdi.

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