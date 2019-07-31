Çin yerel medyası, ABD ve Çin yetkililerinin ticari görüşmeleri sonlandırdığını ve müakerelere Eylül´de devam edileceğini açıkladı.

Xinhua´da yer alan habere göre, ABD ve Çinli delegasyonlar, Şangay´da "etkili ve dürüst" bir görüşme gerçekleştirerek "karşılıklı çıkarlar üzerindeki önemli sorunlar" üzerinde "derin" fikir alışverişi yaptı. Görüşmelerde, Çin´in ABD´den yapılan tarım ürünleri ithalatını artırması ve ABD´nin söz konusu satın alımlar için Çin´e uygun şartları sağlaması tartışıldı. Bunun yanında yetkililerin, görüşmeleri tamamladığı ve Eylül´de müzakerelere devam edileceği vurgulandı.

Söz konusu gelişmeler, Çin´in ABD´yi geçen yılki ticari görüşmeler boyunca duruşunu "sürekli değiştirmekle" suçlamasının ardından geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı´ndan ABD Başkanı Donald Trump´ın Çin´i iki ülke arasındaki mevcut anlaşmayı sürekli değiştirmekle suçlamasının ardından yapılan açıklamada ayrıca, ABD´nin müzakere süreci boyunca yeterince "samimiyet ve inanç" göstermediği öne sürülmüştü.