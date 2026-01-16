Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Amerika ABD ile Danimarka, Grönland'ı görüşecek | Dış Haberler

        ABD ile Danimarka, Grönland'ı görüşecek

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Yardımcısı JD Vance ile Danimarkalı yetkililer arasında dün yapılan Grönland toplantısının "verimli" geçtiğini belirterek, iki ülke arasında Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmelere başlanacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 04:11 Güncelleme: 16.01.2026 - 04:12
        ABD ile Danimarka, Grönland'ı görüşecek
        Sözcü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Grönland ile ilgili tartışmalara ve dün yapılan Grönland toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Leavitt, Başkan Donald Trump'ın "Grönland'ı Danimarka'dan almak konusundaki önceliğine" dikkati çekerek, bu bölgenin Amerikan ulusal çıkarları için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

        Dün, Beyaz Saray'da Başkan Yardımcısı JD Vance ve Danimarkalı yetkililer arasındaki toplantıyı "verimli" şeklinde nitelendiren Leavitt, "Toplantıda, iki taraf, Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmeler yapmaya devam edecek bir çalışma grubu kurma konusunda anlaştı. Bu görüşmenin 2 ila 3 haftada bir yapılacağı kaydedildi." diye konuştu.

        AA'nın haberine göre Sözcü Leavitt, "Başkan Trump, Grönland'ın ABD'ye katılmasını istiyor ve bunu bir ulusal güvenlik önceliği olarak görüyor." değerlendirmesini yaptı.

        ABD'li Sözcü, bazı Avrupa ülkelerinin Grönland'a asker gönderme planının, Trump'ın kararını etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

        TRUMP'IN GRÖNLAND SÖYLEMLERİ

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

        Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

        Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

        #ABD
        #Grönland
        #Danimarka
        #Son dakika haberler
