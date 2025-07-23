ABD ile Endonezya arasındaki ticaret anlaşmasında sona gelindi

Beyaz Saray'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Bugün ABD ile Endonezya, ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirmek üzere birbirlerinin pazarlarına benzeri görülmemiş bir erişim sağlayacak karşılıklı ticaret anlaşması müzakereleri için bir çerçeve üzerinde mutabık kaldı" ifadeleri kullanıldı.

Karşılıklı ticaret anlaşmasının içereceği ana unsurlara yer verilen açıklamada, Endonezya'nın ABD'den ithal edilen sanayi ile gıda ve tarım ürünlerinin yaklaşık yüzde 99'una uyguladığı gümrük vergilerini kaldıracağı bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin de 2 Nisan'da Endonezya'ya uygulanacağını açıkladığı karşılıklı tarifeleri yüzde 19'a indireceği belirtilerek, ayrıca ABD'de doğal şekilde bulunmayan ya da yerli üretilmeyen bazı ürünler için bu oranın daha da düşürülmesinin değerlendirileceği vurgulandı.

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ABD ile Endonezya'nın kolaylaştırıcı menşe kurallarını müzakere edeceği bildirilen açıklamada, tarife dışı engellerin kaldırılması amacıyla işbirliği yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, iki ülkenin Endonezya pazarında ABD gıda ve tarım ürünlerine yönelik engelleri ele almayı ve önlemeyi taahhüt ettikleri belirtildi.

"ANLAŞMA, GELECEK HAFTALARDA İMZAYA HAZIR HALE GETİRİLECEK" Endonezya’nın dijital ticaret, hizmetler ve yatırımları etkileyen engelleri ele alacağına işaret edilen açıklamada, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde elektronik iletimlere uygulanan gümrük vergilerine ilişkin kalıcı moratoryumu koşulsuz destekleyeceğinin altı çizildi. Açıklamada, Endonezya'nın Küresel Çelik Aşırı Kapasite Forumu'na katılmayı ve küresel aşırı kapasite ile mücadele için etkili adımlar atmayı taahhüt ettiği kaydedildi. Endonezya'nın işçi haklarını koruyacağı ve iş kanunlarını etkin şekilde uygulayacağı belirtilen açıklamada, çevreyi korumaya yönelik de yüksek standartlar benimseyeceği vurgulandı. REKLAM Açıklamada, Endonezya'nın ABD'ye yönelik endüstriyel ürünler ve kritik mineraller ihracatı üzerindeki kısıtlamaları kaldıracağı ifade edilerek, iki ülkenin arz zinciri dayanıklılığı ve inovasyon alanlarında ekonomik ve ulusal güvenlik işbirliğini güçlendirme kararı aldığı bildirildi. İki ülke şirketleri arasında yakın zamanda gerçekleşecek ticari anlaşmalara da yer verilen açıklamada, 3,2 milyar dolarlık uçak, tahmini 4,5 milyar dolarlık tarım ürünü ve yaklaşık 15 milyar dolarlık enerji ürünü alımının yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Gelecek haftalarda ABD ve Endonezya, karşılıklı ticaret anlaşmasını müzakere edip sonuçlandıracak, imzaya hazır hale getirecek ve yürürlüğe girmeden önce gerekli iç prosedürleri yerine getirecek." ifadesi kullanıldı. TRUMP, ANLAŞMAYI "BÜYÜK BİR KAZANÇ" OLARAK NİTELENDİRDİ ABD Başkanı Trump da Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bu anlaşma, otomobil üreticilerimiz, teknoloji şirketlerimiz, işçilerimiz, çiftçilerimiz ve imalatçılarımız için büyük bir kazanç" değerlendirmesinde bulundu. REKLAM Trump, 15 Temmuz'da Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile görüşmesi sonrasında önemli bir anlaşmayı sonuçlandırdığını duyurmuştu. Trump, "Bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, Endonezya'nın tüm pazarını tarihte ilk kez ABD'ye açıyor" ifadesini kullanmıştı. Aynı gün Beyaz Saray'da da konuşan Trump, "Anlaşma yaptık, Endonezya'ya tam erişimimiz olacak. Onlar yüzde 19 (tarife) ödeyecek, biz ise hiçbir şey ödemeyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Trump, ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıkladığı 2 Nisan'da Endonezya'ya yüzde 32 tarife getirileceğini belirtmişti. Bu ay Endonezya'ya gönderdiği tarife mektubunda da Trump, bu ülkeye 1 Ağustos'tan itibaren sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 32 tarife uygulanacağını kaydetmişti.