Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD-İsrail İran Savaşı günlerdir sürerken ABD Başkanı Trump boksör Paul ile dans etti | Dış Haberler

        ABD-İsrail İran Savaşı günlerdir sürerken ABD Başkanı Trump boksör Paul ile dans etti

        ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırılar 13 gündür sürerken boksör ve YouTuber Jake Paul ile bir araya gelerek dans etti. O anları TikTok hesabından paylaşan Paul, "Başkan Trump ile inanılmaz bir gün, yakında röportaj gelecek" açıklamasında bulundu. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 11:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump boksör Paul ile dans etti
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşın piyasaları etkilediği ve anketlerdeki oy oranlarını düşürdüğü bir dönemde Kentucky'de destekçileriyle buluştu.

        Trump'a destek veren isimlerden biri de Amerikalı boksör ve YouTuberJake Paul oldu.

        ABD Başkanı, konuşma sırasında Jake'e doğrudan hitap ederek, "Jake'e kime oy verdiğini sormadım ama Kamala olduğunu sanmıyorum. Bence tüm itibarın yerle bir olurdu. Bu, tüm kariyerinin sonu olurdu Jake." dedi.

        Daha sonra kürsüye çıkan Paul da konuşmasında, "Buradan sadece birkaç saat uzaklıkta büyüdüm ve babam bana savaşmayı öğretti. Amerika'da hepimizin sesi önemlidir ve ben asla gerçeği söylemekten korkmam, biliyorum ki siz de korkmuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

        O ANLARI TİKTOK HESABINDAN PAYLAŞTI

        Trump ve Paul, mitingin ardından bir araya geldi ve dans etti.

        O anları TikTok hesabından paylaşan Paul, "Başkan Trump ile inanılmaz bir gün, yakında röportaj gelecek" açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 11 Mart 2026 (Tel Aviv'e İran'dan Füze Yağmuru)

        ABD-İsrail İran savaşının 12. günü. Tel Aviv'de patlama sesleri. İsrail'de sirenler susmadı. Tel Aviv'e İran'dan füze yağmuru. İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı. Trump'tan İran'a Hürmüz tehdidi. Özgür Özel'e savunma sistemi eleştirisi. İBB Davasında ikinci gün. Patriot sisteminin özellikleri neler? A...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        Baba ve 2 oğlu firari hükümlüydü! Bu da 'Çekirdek çete!'
        Baba ve 2 oğlu firari hükümlüydü! Bu da 'Çekirdek çete!'
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"