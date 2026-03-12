ABD-İsrail İran Savaşı günlerdir sürerken ABD Başkanı Trump boksör Paul ile dans etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşın piyasaları etkilediği ve anketlerdeki oy oranlarını düşürdüğü bir dönemde Kentucky'de destekçileriyle buluştu.

Trump'a destek veren isimlerden biri de Amerikalı boksör ve YouTuberJake Paul oldu.

ABD Başkanı, konuşma sırasında Jake'e doğrudan hitap ederek, "Jake'e kime oy verdiğini sormadım ama Kamala olduğunu sanmıyorum. Bence tüm itibarın yerle bir olurdu. Bu, tüm kariyerinin sonu olurdu Jake." dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan Paul da konuşmasında, "Buradan sadece birkaç saat uzaklıkta büyüdüm ve babam bana savaşmayı öğretti. Amerika'da hepimizin sesi önemlidir ve ben asla gerçeği söylemekten korkmam, biliyorum ki siz de korkmuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

O ANLARI TİKTOK HESABINDAN PAYLAŞTI

Trump ve Paul, mitingin ardından bir araya geldi ve dans etti.

O anları TikTok hesabından paylaşan Paul, "Başkan Trump ile inanılmaz bir gün, yakında röportaj gelecek" açıklamasında bulundu.