ABD işsizlik maaşı başvurularında düşüş 0:00 / 0:00

AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 27 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalarak 232 bine indi.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş göstermeye devam eden ve 25 Haziran ile biten haftadan bu yana en düşük seviyeye gerileyen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 248 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 243 binden 237 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin azalarak 241 bin 500'e düştü.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 20 Ağustos ile biten haftada 26 bin kişi artarak 1 milyon 438 bin seviyesine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin güçlü iş gücü talebi ve sıkı iş gücü piyasası koşullarıyla tutarlı bir seyir izlediğini belirtti.