ABD'li gazeteciden Zohran Mamdani'ye övgü

ABD'li gazeteci Tucker Carlson ve programına konuk olan Georgia Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'den, bu hafta New York Demokrat Parti Belediye Başkanı ön seçimlerini kazanan Zohran Mamdani’ye övgü geldi.

Fox News'un eski sunucusu Carlson, Greene ile yaptığı röportajda, New York belediye başkanlığı ön seçimlerine değindi.

Carlson, Mamdani'nin, seçimler öncesi yapılan açık oturumda adaylara sorulan "Seçilirseniz ilk olarak İsrail’e gidip gitmeyecekleri" sorusuna "New York’ta kalacağı" şeklinde cevap vermesini överken, Greene de buna katıldığını ve Mamdani'nin doğru cevap verdiğini söyledi.

Öte yandan Carlson ve Greene, Mamdani'nin "bedava ulaşım" ve "ev kiralarının dondurulması" gibi politikalarına karşı olduklarını belirtirken, ekonomi konusunda konuşan bir aday olmasını da ayrıca takdir ettiklerini kaydetti.

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Carlson, "Herkes dış politikadan konuşurken o ekonomiden bahsediyor. Ekonomiden bahsetmek neden zor?" derken, Greene, bu konunun daha az tartışıldığını, çünkü "Demokratların bunu nasıl düzelteceklerini bilmediklerini" savundu.

Carlson ve Greene, İsrail’in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD’nin katılıp katılmamasıyla ilgili parti içinde "ABD'nin daha büyük bir savaşa çekilmesinden endişe duyan" taraf olarak sert eleştirilerde bulunan iki isim olarak öne çıkmıştı.