O işçi 1 saat bile çalıştırılamaz

HABERTURK.COM

ABD merkezli sürücüsüz araç (otonom) girişimi Zoox, geliştirdiği teknolojiyi sürücü olmadan test etme izni aldığını duyurdu.

Kaliforniya eyaletinden verilen izin kapsamında, Zoox'un otonom araçlarında test esnasında herhangi bir sürücü bulunmayacak.

Haziran ayında Amazon tarafından satın alınan Zoox haricinde, Kaliforniya'da Google'in sahibi olduğu Waymo ile Çin merkezli AutoX ve Nuro gibi girişimler de otonom araçlarını sürücü olmadan test ediyor.

Zoox'un Amazon'a satış fiyatı resmi olarak açıklanmasa da, şirkete yakın kaynaklar söz konusu tutarın 1 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydediyor.

Otonom araç teknolojilerindeki rekabette agresif bir politika izleyen Amazon, bir başka otonom araç girişimi Aurora'ya 530 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.