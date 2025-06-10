ABD'li komutan: Trump'a İran'la ilgili seçenekleri sunduk

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereleri sürerken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanından konuya ilişkin açıklama geldi.

CENTCOM Komutanı Micheal Kurilla, İran'ın uranyum zenginleştirmeye devam etme kararı alması durumunda, bunu engellemek için askeri gücün kullanılmasına ilişkin soruya yanıt verdi.

CENTCOM Komutanı Kurilla, İran'a dair seçeneklerin ABD Başkanı Donald Trump'a ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e sunulduğunu belirtti.

Kurilla ayrıca, İran'ın nükleer silah elde etmemesi için ABD'nin önünde stratejik bir fırsatın bulunduğunu dile getirirken, İran'ın uranyum zenginleştirmesinde yüzde 60 oranına ulaştığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise son açıklamasında Fox News'e konuştu. Trum açıklamasında, İran'ın müzakerelerde çok daha agresif olmaya başladığını ifade etti.

İran'ın uranyum zenginleştirme konusundaki tutumu, ABD tarafından kabul görmezken tarafların hafta sonu tekrardan bir araya gelmesi bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin açıklamasında, "İran-ABD dolaylı görüşmelerinin bir sonraki turunun gelecek pazar günü Maskat'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.