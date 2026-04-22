Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'li Senatör Sanders'tan "İsrail'e askeri yardımların durdurulması" çağrısı | Dış Haberler

        ABD'li Senatör Sanders'tan "İsrail'e askeri yardımların durdurulması" çağrısı

        ABD'li Senatör Bernie Sanders, Batı Şeria'daki duruma işaret ederek "ABD'den İsrail'e daha fazla askeri yardım yapılmaması" çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 09:46 Güncelleme:
        Sanders'tan "İsrail'e askeri yardımların durdurulması" çağrısı

        Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını hedef aldı.

        Sanders, kamuoyunun dikkatinin Gazze, İran ve Lübnan'daki çatışmalarda olduğu bir dönemde, Batı Şeria'daki durumun da giderek kötüleştiğine dikkati çekerek "Sadece Gazze, İran ve Lübnan değil. Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri İsrailli askerler ve yerleşimciler 1071 Filistinliyi öldürdü, 6 binden fazla evi yıktı, 200'den fazla yasa dışı karakol kurdu. ABD'den İsrail'e artık askeri yardım yok." ifadelerini kullandı.

        Senatör Sanders, ocak ayında, İsrail'e yaklaşık 660 milyon dolarlık bomba satışını engellemek için ortak bir silah satışının reddedilmesi tasarısını sunmuş, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoda tasarı kabul edilmemişti.

        Özellikle Demokrat Kongre üyeleri, ABD'nin İsrail'e silah tedarikini durdurması ve İsrail'in askeri eylemlerine ortak olunmaması çağrısı yapıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ben'ce - 19 Nisan 2026 (Çocuğu Şiddete İten Unsurlar Neler?)

        Şiddete meyilli çocuğun "sessiz alarm" sinyalleri. Akran şiddeti tırmanıyor. Şiddeti çözmenin anahtarı ne? Şiddeti neler normalleştiriyor? Çocuklar artık şiddete daha mı meyilli? Çocuğu şiddete iten unsurlar neler? Kadir Kaymakçı, Prof. Dr. Nuran Yıldız ve Ayşe Böhürler'in sunumuyla ekrana gelen 'Be...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        Uçakta rahatsızlanan ünlü Rus kemancı hayatını kaybetti
        Uçakta rahatsızlanan ünlü Rus kemancı hayatını kaybetti
        Sağanak yağmur uyarısı!
        Sağanak yağmur uyarısı!
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Tartışığı eşini öldürdü
        Tartışığı eşini öldürdü
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu