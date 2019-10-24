ABD lideri Donald Trump'ın, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı boyunca attığı tweet'lerde adından sıkça söz ettiği terör örgütü PKK'nın üstü düzey isimlerinden Mazlum Kobani, Ankara-Washington hattında yeni bir gerilime yol açtı.

Başkan Trump Çarşamba günü Beyaz Saray'dan yaptığı Suriye açıklamasında "Harika bir insan" diye bahsettiği Kobani'yle yakın zamanda görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtmişti.

Açıklamanın ardından Cumhuriyetçi ve Demokrat bir grup senatör, ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazarak, terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG'nin yöneticiliğini yürüten Mazlum Kobani'ye ABD'yi ziyaret etmek istemesi halinde hızlı bir şekilde vize verilmesi talebinde bulundu.

DİNLEMEK İSTİYORLAR

Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve Marsha Blackburn ile Demokrat senatörler Chris Van Hollen, Jeanne Shaheen ve Richard Blumenthal tarafından kaleme alınan mektupta, Bakan Pompeo'dan Mazlum Kobani için ABD'ye vize işlemlerinin hızlandırılması istendi. Mektupta senatörlerin, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelerle ilgili Kobani'nin dinlenilmesinin, hem Kongre hem de Trump yönetimine yarar sağlayacağını iddia etti.

Senatörler mektuplarında, Kobani'nin ABD'yi ziyaret etme talebi olması halinde, gerekebilecek her türlü uygulanabilir muafiyetin kendisine tanınmasını da talep etti.

Mazlum Kobani daha önce Washington'a davet edildiğini iddia etmiş, ancak kim tarafından, ne zaman davet edildiğini açıklamamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Mektuba imza koyan senatörler, Başkan Trump'ın Suriye'den çekilme kararına en çok tepki gösteren isimler.

ALTUN TEPKİ GÖSTERDİ

Haberin duyulmasının ardından konuya ilişkin Reuters'a konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, senatörlerin talebine sert tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimleri arasında yer alan Kobani'ye böylesi bir muameleden derin endişe duyduklarını dile getiren Altun, başta ABD olmak üzere pek çok ülkenin PKK'yı terör örgütü olarak tanıdığını hatırlatırken, Kobani'nin adaletten kaçan bir terörist olduğunu vurguladı. Altun, "Bu şahıs Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı bir isim. Türkiye'de güvenlik güçlerine, bir NATO ordusuna, aynı zamanda da sivillere çok sayıda terör saldırısı düzenlemek suçlarından aranıyor" diye konuştu.