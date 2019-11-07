TSK'nın Barış Pınarı Harekatı süresince yaptığı Türkiye karşıtı açıklamalarla gündeme gelen ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, bir kez daha Ankara'yı hedef alan bir girişimle gündemde.

Graham'ın başını çektiği bir grup senatör, Washington yönetimine, Türkiye'nin ABD ile Suriye'nin kuzeyine ilişkin vardığı anlaşmayı ihlâl ettiği iddialarını araştırma, iddiaların teyit edilmesi halinde ise Ankara'ya yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koyma çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi Senatörler Lindsey Graham ve Marsha Blackburn ile Demokrat Senatörler Chris Van Hollen, Richard Blumenthal ve Jeanne Shaheen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya hitaben kaleme aldıkları mektupta, Türkiye'nin 'güvenli bölge' dışında kalan terör örgütü üyelerine saldırılar düzenlediklerine yönelik iddialar bulunduğunu belirtti.

Mektupta iddiaların doğrulanması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanması istendi.

Mektubu hazırlayan senatörler, Başkan Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden Amerikan askerlerini çekmesine en fazla karşı çıkan Kongre üyeleri arasındaydı.

Graham, Barış Pınarı Harekatı döneminde, TSK'nın operasyona son vermemesi halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarı hazırlamıştı.

Graham Ekim ayı sonlarında yine bir grup senatörle Bakan Pompeo'ya gönderdiği mektupta, terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG'nin yönetici Mazlum Kobani'nin vize işlemlerini hızlandırmasını istemişti.