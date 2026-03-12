Canlı
        Haberler Dünya ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü: İran, Hürmüz Boğazı'na 10'dan az mayın yerleştirdi | Dış Haberler

        ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü: İran, Hürmüz Boğazı'na 10'dan az mayın yerleştirdi

        ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), İran'ın, Hürmüz Boğazı'na 10'dan az deniz mayını yerleştirdiğini, olası siyasi ve ekonomik maliyetler nedeniyle boğaza toplu şekilde mayın döşemekten kaçındığını belirtti.

        Giriş: 12.03.2026 - 10:05
        "İran, Hürmüz Boğazı'na mayın yerleştirdi"

        ISW tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'na 10'dan az mayın döşediği ifade edildi.

        Açıklamada, İran'ın boğaza toplu şekilde mayın yerleştirmekten siyasi ve ekonomik sonuçlarından çekindiği için kaçındığı kaydedildi.

        Hürmüz Boğazı'na geniş çapta mayın döşenmesinin, yalnızca yabancı gemileri değil tüm deniz trafiğini ciddi şekilde aksatabileceğine dikkati çekilen açıklamada, bunun, İran'ın Çin ile ilişkilerini olumsuz etkileyebileceği ve petrol gelirlerine büyük ölçüde bağımlı Irak ekonomisine zarar verebileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dünkü açıklamasında, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait 16 mayın döşeme gemisinin imha edildiğini bildirmişti.

        Ovanın korkulu rüyası obruk tehdidi sürüyor

        Konya Ovası'nda bilinçsiz su kullanımı ve yer altı sularının çekilmesiyle su seviyesinde düşüşler devam ediyor. Bölgede çalışmalar yapan uzmanlar, bilinçsiz su kullanımıyla oluşan değişimlerin, oluşan boşlukların zaman içerisinde obruk olarak karşımıza çıktığına dikkat çekiyor. (IHA)

