        Haberler Dünya ABD'nin başkenti Washington'da Trump ve Epstein'in sarıldığı heykel yapıldı | Dış Haberler

        ABD'nin başkenti Washington'da Trump ve Epstein'in sarıldığı heykel yapıldı

        "The Secret Handshake" adını kullanan ancak gerçek kimlikleri bilinmeyen sanatçılar, ABD'nin başkenti Washington'a ABD Başkanı Donald Trump ve cinsel istismar hükümlüsü Jeffrey Epstein'in sarıldığı bir heykel yaptı.

        Giriş: 11.03.2026 - 10:35
        Washington'da Trump ve Epstein'in sarıldığı heykel

        Washington'da hicivsel heykeller ve enstalasyonlarla Başkan Donald Trump'ı hedef alan anonim sanatçılar, kentin önemli parklarından National Mall'da, Trump'ın ölen cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein'ı kucakladığı devasa bir heykel yaptı. Heykel, "Titanic" filmindeki ünlü 'geminin ucunda sarılma' sahnesinin bir kopyası.

        Sprey boyayla altın rengi boyanan eser, Trump'ı Epstein'ın arkasında, Washington Anıtı'na bakan, filmin baş karakterleri Jack ve Rose ile aynı pozda gösteriyor.

        Yaklaşık 3,6 metre yüksekliğindeki enstalasyonun tabanında şu yazıt yer alıyor:

        "Jack ve Rose'un trajik aşk hikayesi lüks seyahatler, gürültülü partiler ve gizli çıplak eskizler üzerine kurulmuştu. Bu anıt, Donald Trump ve Jeffrey Epstein arasındaki bağı onurlandırıyor; bu dostluk, lüks seyahatler, gürültülü partiler ve gizli çıplak çizimler üzerine kurulmuş gibi görünüyor."

        Heykel ile Kongre Binası arasında, Trump ve Epstein'ın birlikte çekilmiş bir fotoğrafını taşıyan ve "Amerika'yı Yeniden Güvenli Hale Getir" (Make America Safe Again) yazısı ile Adalet Bakanlığı'nın amblemi ve 'adalet' kelimesinin silindiği 10 ayrı afiş bulunuyor.

        Heykel, sanatçılar tarafından Trump ve Epstein'ı tasvir eden üçüncü heykel. Ocak ayında, 2003 yılında Epstein'ın doğum gününün Donald Trump'ın imzalı mektubu tarafından kutlandığı metni heykelleştiren sanatçılar, eylül ayında Trump ve Epstein'ın el ele tutuşmuş ve her ikisinin de bir ayağı arkada kaldırılmış halini tasvir eden "Best Friends Forever" (Sonsuza Kadar En İyi Arkadaşlar) adlı sprey boyalı bronz bir heykel yerleştirdi.

        "The Secret Handshake" adını kullanan ancak gerçek kimlikleri bilinmeyen sanatçılar, Ulusal Park Servisi'nden enstalasyonlar için izin almak üzere bir aracı kullanıyor.

