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        Haberler Dünya ABD'nin Irak'taki askeri hava üssüne saldırı: Yaralılar olduğu bildirildi | Dış Haberler

        ABD'nin Irak'taki askeri hava üssüne saldırı: Yaralılar olduğu bildirildi

        ABD'nin Irak'ta bulunan Al Asad askeri hava üssüne düzenlenen füze saldırısında bazı Amerikan askerlerinin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 01:10 Güncelleme: 06.08.2024 - 01:10
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        ABD'nin Irak'taki üssüne saldırı
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        Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre, ABD'nin Irak'taki bir hava üssü saldırıya uğradı.

        Saldırıya ilişkin ilk değerlendirmeyi yapan ABD'li yetkililer, Al Asad hava üssüne yapılan saldırının bir füze saldırısı olduğunu ve bazı Amerikan askerlerinin saldırıda yaralandığını bildirdi.

        Olayla ilgili henüz ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi bir açıklama yapmazken, söz konusu saldırının, İran ile İsrail arasında artan gerilimin uzantısı olarak İran destekli gruplar tarafından yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #ABD
        #Irak
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