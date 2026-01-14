Habertürk
        ABD, petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti - Enerji Haberleri

        ABD, petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti

        ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 13:53 Güncelleme: 14.01.2026 - 13:53
        ABD, petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti
        EIA'nın "Ocak 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 55,87dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Fiyat, önceki raporda 55,08 dolar olarak tahmin edildi.

        Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 52,21 dolar olacağı değerlendiriliyor. WTI için geçen ay yapılan fiyat tahmini 51,42 dolardı.

        EIA, gelecek yıl için ise ortalama varil fiyatını Brent petrolde 54,02 dolar, WTI'da 50,36 dolar olarak tahmin ediyor.

        Küresel arz artışının talep büyümesini aşmayı sürdürmesi, petrol fiyatlarına yönelik görünümde belirleyici olmaya devam ediyor.

        EIA'ya göre, ham petrol üretimindeki güçlü artış ile deniz üzerinde ve yüzer depolamada biriken petrol hacimlerindeki yükseliş, Rusya ve Venezuela kaynaklı jeopolitik risklerin ihracat üzerindeki olası etkilerini gölgede bıraktı. Bu eğilim, 2025’in ikinci yarısında küresel petrol stoklarının hızla artmasına yol açarken, stok birikiminin 2026 ve 2027’de de süreceği belirtiliyor.

        Çin'in stratejik petrol stoklarını artırmayı sürdürmesi, fiyatlar açısından dengeleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. 2025’teki küresel stok artışlarının önemli bir bölümünün Çin’in stratejik rezervlerine yöneldiği, bunun da talep benzeri bir etki yaratarak sert fiyat düşüşlerini sınırladığı belirtiliyor. Çin’in 2026’da stok artışını günlük 1 milyon varilin hemen altında sürdürmesi, 2027’de ise bu hızı azaltması bekleniyor.

        Arz tarafında, OPEC+ grubunun 2026'da üretiminin mevcut hedeflerin günlük ortalama yaklaşık 900 bin varil altında kalacağı tahmin ediliyor. Grup, 2026’nın ilk çeyreğinde üretimi sabit tutma kararını teyit ederken, yüksek stok birikimi beklentisi nedeniyle 2027’de üretim artışına gidilmesi öngörülmüyor.

        Venezuela ise görünümdeki en önemli belirsizlik unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Yaptırımlar ve tanker müdahaleleri nedeniyle ülkenin yaklaşık günlük 600 bin varillik petrol ihracatının kesintiye uğradığı ve buna paralel üretim kapatmalarının yaşandığı tahmin ediliyor. Olası bir yaptırım gevşemesi ya da ABD politikasında değişikliğin, arz fazlası bulunan piyasada petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artıracağı değerlendiriliyor.

        ABD'nin ham petrol üretiminde artış beklentisi

        ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 590 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu miktar, önceki raporda 13 milyon 530 bin olarak tahmin edildi.

        Gelecek yıl ise üretimin günlük ortalama 13 milyon 250 bin varil olacağı öngörülüyor.

        Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük ortalama 107 milyon 650 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise 104 milyon 820 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

        2027 yılında ise küresel arzın günlük ortalama 108 milyon 180 bin varile, tüketimin ise 106 milyon 90 bin varile ulaşması bekleniyor.

